Зарплати в Україні — коли відбудеться індексація виплат у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Freepik

У 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Про те, як і коли має відбутися індексація зарплат, розповіли юристи.

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Детальніше про індексацію зарплат у 2024 році

За словами фахівців, цьогоріч роботодавці мають здійснити осучаснення заробітних плат співробітникам. Відповідне питання регулює постанова №1078 від 17.07.2023 року. Згідно з постановою, індексацію потрібно проводити на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. Також осучаснення зарплат мають здійснити фізособи-підприємці, які використовують найману працю.

Якщо цю вимогу проігнорують або зроблять це з запізненням, то в такому разі чекатиме відповідальність:

фінансова санкція — штрафне стягнення у десять мінімальних зарплат за кожного такого працівника;

адміністративна санкція — штраф від 510 до 1,7 тис. гривень, а в разі повторного порушення за цей же рік — від 1,7 тис. до 5,1 тис. гривень.

При цьому адміністративна відповідальність поширюється на співпрацю з:

неповнолітніми;

вагітними жінками;

батьками-одинаками;

батьками, які виховують дітей до 14 років;

батьками, які виховують дітей-інвалідів.

Коли роботодавці мають провести індексацію

Минулого року діяло рішення про непроведення індексації, однак цьогоріч такого послаблення вже немає. Відтак, процедура обов'язкова до виконання.

За словами юристів, виплати індексуються з першого числа місяця, після місяця, коли Держстат офіційно опублікував індекс споживчих цін (не пізніше 10 числа щомісяця).

З огляду на це, місяцем нарахування індексації повинен був стати грудень 2023 року, однак враховуючи, що процедуру індексації поновили тільки у січні цього року, той місяць, коли було підвищено зарплату, і вважатиметься базовим місяцем для проведення індексації.

Які будуть суми після осучаснення виплат

За правилами, індексацію зарплат населення мають проводити, коли індекс споживчих цін більший за поріг у 103%. При цьому індексації підлягає тільки частина зарплати, що відповідає прожитковому мінімуму.

Таким чином, якщо у працівника зарплата становить 10 тисяч гривень, то проіндексують тільки 3,028 гривень, Тобто прожитковий мінімум для працездатних осіб, уточнили фахівці.

Для того, щоб дізнатися розмір індексації власної зарплати, варто використати спеціальний калькулятор за наступним посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості назвали популярні вакансії, на які скоротився попит на тлі війни. За деякими з них готові платити до 50 тис. гривень.

Також ми писали, що у 2024 році для роботодавців повернули зобов'язання здійснювати осучаснення заробітних плат працівників. Відомо, які доходи підлягатимуть обов'язковій індексації.