Грошова допомога на навчання — українці можуть отримати 30 тис. грн

Українці можуть отримати 30 тис. грн на навчання — які умови
В Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.
Про це інформує пресслужба уряду.
Детальніше про ваучери на навчання
Як зазначають у пресслужбі, з початку року держава профінансувала навчання громадян на 42 млн гривень.
З-поміж найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими українці отримали кошти:
- медсестринство — 1642 ваучери;
- кухар — 778;
- дошкільна освіта — 384;
- водій — 345.
Такі ваучери надають людям право безкоштовно пройти навчання у закладах освіти чи в роботодавців за 124 професіями та спеціальностями. Максимальна сума, яку надає держава, — 30 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавці або громадяни мають доплатити різницю самостійно.
Хто має право на таку допомогу
Претендувати на отримання ваучерів можуть деякі категорії громадян. Їх надають:
- людям віком старше 45 років — до настання пенсії за віком;
- ветеранам, учасникам бойових дій;
- внутрішньо переміщеним особам (ВПО) працездатного віку;
- особам з інвалідністю;
- людям, які мають поранення внаслідок військової агресії, чи пройшли полон.
Що потрібно зробити, щоб отримати ваучер
Для того, щоб отримати ваучери на навчання необхідно зробити кілька кроків. Людина має:
- визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;
- написати та подати заявку онлайн на порталі Державної служби зайнятості чи звернутися особисто у будь-який центр зайнятості.
До заяви потрібно додати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- трудова книжка;
- документи про освіту.
Громадянин протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості повинен укласти договір про навчання із закладом освіти.
У 2023 році ваучер на навчання за державний кошт отримали 18,1 тис. людей.
"Ваучер на навчання від держави — це документ, який надає право безкоштовної освіти за визначеним переліком спеціальностей у більшості навчальних закладів України. Отримати ваучер одній особі можна лише раз", — йдеться у Порядку № 207.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.
Також ми писали, що українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
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