Грошова допомога на навчання — українці можуть отримати 30 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Детальніше про ваучери на навчання

Як зазначають у пресслужбі, з початку року держава профінансувала навчання громадян на 42 млн гривень.

З-поміж найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими українці отримали кошти:

медсестринство — 1642 ваучери;

кухар — 778;

дошкільна освіта — 384;

водій — 345.

Такі ваучери надають людям право безкоштовно пройти навчання у закладах освіти чи в роботодавців за 124 професіями та спеціальностями. Максимальна сума, яку надає держава, — 30 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавці або громадяни мають доплатити різницю самостійно.

Джерело: Мінекономіки

Хто має право на таку допомогу

Претендувати на отримання ваучерів можуть деякі категорії громадян. Їх надають:

людям віком старше 45 років — до настання пенсії за віком;

ветеранам, учасникам бойових дій;

внутрішньо переміщеним особам (ВПО) працездатного віку;

особам з інвалідністю;

людям, які мають поранення внаслідок військової агресії, чи пройшли полон.

Що потрібно зробити, щоб отримати ваучер

Для того, щоб отримати ваучери на навчання необхідно зробити кілька кроків. Людина має:

визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;

написати та подати заявку онлайн на порталі Державної служби зайнятості чи звернутися особисто у будь-який центр зайнятості.

До заяви потрібно додати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

трудова книжка;

документи про освіту.

Громадянин протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості повинен укласти договір про навчання із закладом освіти.

У 2023 році ваучер на навчання за державний кошт отримали 18,1 тис. людей.

"Ваучер на навчання від держави — це документ, який надає право безкоштовної освіти за визначеним переліком спеціальностей у більшості навчальних закладів України. Отримати ваучер одній особі можна лише раз", — йдеться у Порядку № 207.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.

Також ми писали, що українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.