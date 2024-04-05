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Українці можуть отримати 30 тис. грн на навчання — які умови

5 квітня 2024 22:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога на навчання — українці можуть отримати 30 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Детальніше про ваучери на навчання

Як зазначають у пресслужбі, з початку року держава профінансувала навчання громадян на 42 млн гривень.

З-поміж найбільш популярних професій та спеціальностей, за якими українці отримали кошти:

  • медсестринство — 1642 ваучери;
  • кухар — 778;  
  • дошкільна освіта — 384;
  • водій — 345.

Такі ваучери надають людям право безкоштовно пройти навчання у закладах освіти чи в роботодавців за 124 професіями та спеціальностями. Максимальна сума, яку надає держава, — 30 тис. грн. У разі, якщо вартість навчання виявиться дорожчою, то роботодавці або громадяни мають доплатити різницю самостійно.

 

ваучери
Джерело: Мінекономіки

Хто має право на таку допомогу

Претендувати на отримання ваучерів можуть деякі категорії громадян. Їх надають:

  • людям віком старше 45 років — до настання пенсії за віком;
  • ветеранам, учасникам бойових дій;
  • внутрішньо переміщеним особам (ВПО) працездатного віку;
  • особам з інвалідністю;
  • людям, які мають поранення внаслідок військової агресії, чи пройшли полон.

Що потрібно зробити, щоб отримати ваучер

Для того, щоб отримати ваучери на навчання необхідно зробити кілька кроків. Людина має:

  • визначитися зі спеціальністю, професією та місцем навчання;
  • написати та подати заявку онлайн на порталі Державної служби зайнятості чи звернутися особисто у будь-який центр зайнятості.

До заяви потрібно додати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • трудова книжка;
  • документи про освіту.

Громадянин протягом 90 днів після отримання ваучера в центрі зайнятості повинен укласти договір про навчання із закладом освіти.

У 2023 році ваучер на навчання за державний кошт отримали 18,1 тис. людей.

"Ваучер на навчання від держави — це документ, який надає право безкоштовної освіти за визначеним переліком спеціальностей у більшості навчальних закладів України. Отримати ваучер одній особі можна лише раз", — йдеться у Порядку № 207.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.

Також ми писали, що українцям затвердили розміри одноразових виплат, присвячених Дню Незалежності у 2024 році. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів. 

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