Зарплати військовим — усім солдатам можуть повернути скасовані надбавки

Депутати мають розглянути відповідний законопроєкт

Українським військовим можуть повернути скасовані надбавки до заробітних плат. Парламент має розглянути відповідний законопроєкт.

Про це йдеться у пояснювальній записці до зареєстрованого проєкту закону №9071 у Верховній Раді України (ВРУ).

Що передбачає законопроєкт

Як випливає із пояснювальної записки, законопроєкт скасовує урізання додаткових виплат у 30 тисяч гривень військовослужбовцям. Ініціатори документа пропонують повернути надбавки не тільки військовим, а й поліцейським та рятувальникам у тилу. Документ передбачає допомогу у 100 тисяч гривень для тих захисників, які виконують бойові завдання.

Автори проєкту закону пояснюють, що суттєва зміна порядку і розмірів виплати грошового забезпечення під час війни негативно впливає на бойовий дух армії та, як наслідок, на обороноздатність держави. Тому виникає необхідність законодавчого закріплення гарантії на додаткову винагороду у період воєнного стану для військовослужбовців та інших

осіб, які станом на сьогодні мають право на таку винагороду.

"Основним завданням даного законопроєкту є забезпечення високої мотивації та належного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", — йдеться у пояснювальній записці.

Що змінилося з лютого у виплатах

Уряд вирішив змінити механізм нарахування надбавок до зарплат військових. Надбавку у 30 тисяч гривень скасували для військовослужбовців у тилу. Для них передбачена лише офіційна зарплата, яку підвищать до 20 тисяч. Надбавку залишили тільки для тих, хто виконує бойові завдання за розпорядженням командування.

Військовим, які задіяні в зоні бойових дій на лінії зіткнення, надалі нараховують по 100 тисяч гривень щомісяця. Крім цього, постанова уряду передбачає ще одну надбавку у 50 тисяч. Ця виплата призначена для тих, хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським військовим встановлять пільгу, що стосуватиметься отримання доходів під час війни. Йдеться про оподаткування військовим збором грошового забезпечення. За новими правилами, доходи військовослужбовців не обкладатимуть військовим збором на період безпосередньої участі у стримуванні збройної агресії росії.

Також ми оприлюднили рейтинг витрат державної казни у 2022-му. На заробітні плати пішло 42,1% (938,2 млрд грн), де близько третини всіх витрат припадає на зарплати військовим — 32,4% (721,9 млрд).

Раніше депутати Верховної Ради України (ВРУ) підтримали оприлюднення цін закупівель для армії в електронній системі Prozorro. Законопроєкт №8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях ухвалили у цілому.