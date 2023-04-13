Доплаты в 30 тыс. грн военным — МВФ даст свою оценку влияния на бюджет

Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: google.com

В Международном валютном фонде (МВФ) изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тыс. грн военнослужащим. Речь идет об инициативе, в которой не указано, откуда брать средства на ее реализацию.

Об этом СМИ сообщил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

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Влияние поправки на бюджет

Чиновник рассказал, что МВФ известно о поправке, принятой парламентом относительно правовых основ для применения мер, связанных с военным положением (законопроект №8312).

"Мы находимся в процессе оценки ее влияния", — отметил представитель Фонда, ранее принявшего решение о многомиллиардном кредите для Украины.

В Министерстве финансов пока не предоставили свои расчеты относительно возможного влияния этой поправки на государственный бюджет и дальнейшее сотрудничество с МВФ.

Нехватка средств на зарплаты военным

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Денежные средства, которые планируют взять от сокращения зарплат госслужащим, составят лишь 2% от необходимой суммы. Перспектива возврата доплат военным зависит от того, будут ли найдены источники наполнения бюджета для этого.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен были отменены для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий.

В марте в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение украинским военным отмененные надбавки.

Кроме того, на сайте президента появилась соответствующая петиция, где требовали вернуть доплаты военным, которая за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

На днях в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако в ближайшее время закон могут не подписать. В Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление по законопроекту №8312, авторства народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.