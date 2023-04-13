Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Дефицит средств на доплаты в 30 тыс. грн военным: МВФ даст свою оценку arrow

Дефицит средств на доплаты в 30 тыс. грн военным: МВФ даст свою оценку

13 апреля 2023 13:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты в 30 тыс. грн военным — МВФ даст свою оценку влияния на бюджет
Военнослужащие ВСУ во время войны в Украине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Международном валютном фонде (МВФ) изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тыс. грн военнослужащим. Речь идет об инициативе, в которой не указано, откуда брать средства на ее реализацию.

Об этом СМИ сообщил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей.

Читайте также:

Влияние поправки на бюджет

Чиновник рассказал, что МВФ известно о поправке, принятой парламентом относительно правовых основ для применения мер, связанных с военным положением (законопроект №8312).

"Мы находимся в процессе оценки ее влияния", — отметил представитель Фонда, ранее принявшего решение о многомиллиардном кредите для Украины.

В Министерстве финансов пока не предоставили свои расчеты относительно возможного влияния этой поправки на государственный бюджет и дальнейшее сотрудничество с МВФ.

Нехватка средств на зарплаты военным

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Денежные средства, которые планируют взять от сокращения зарплат госслужащим, составят лишь 2% от необходимой суммы. Перспектива возврата доплат военным зависит от того, будут ли найдены источники наполнения бюджета для этого.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен были отменены для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий.

В марте в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение украинским военным отмененные надбавки.

Кроме того, на сайте президента появилась соответствующая петиция, где требовали вернуть доплаты военным, которая за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

На днях в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат).

Однако в ближайшее время закон могут не подписать. В Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление по законопроекту №8312, авторства народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB