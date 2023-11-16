Проблемы с капиталом ощутят некоторые банки из-за нового налога — НБУ

Банковская касса. Фото: Unplush

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили будущее влияние повышения налога на прибыль для банков. Утверждают, что у большинства финучреждений хватит капитала.

Об этом говорится в новом обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2023 года.

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Оценка устойчивости банковского сектора

Как говорится в обзоре НБУ, предварительные результаты оценки устойчивости банков этого года оптимистичны. Ожидается, что даже после введения дополнительного налога на прибыль банков имеющегося запаса капитала большинства финучреждений будет достаточно для комфортного выполнения новых требований. Поскольку размер ставки налога на прибыль финучреждений может кардинально измениться, лишь некоторые банки будут иметь умеренные трудности с капиталом.

"Умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений. Имеющегося запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения новых регуляторных требований", — говорится в сообщении.

В целом Нацбанк оценивает положительно ситуацию в банковском секторе, доля средств клиентов как главного источника фондирования банков растет четвертый квартал подряд. Возобновляется корпоративное кредитование. Вырос объем чистых ипотечных кредитов на 18,7% благодаря выдаче займов по правительственной льготной программе "еОселя".

"В общем, все банки все интенсивнее наращивали гривневые средства. Все еще привлекательные депозитные ставки способствовали дальнейшему приросту срочных средств населения в гривне, хотя и все меньшими темпами", — добавили в НБУ.

Что известно о налоге на прибыль банков

В Верховной Раде Украины (ВРУ) ожидает рассмотрения во втором чтении законопроект о налогообложении доходов банков для дополнительных поступлений в государственный бюджет в следующем году.

Как пишут СМИ, ссылаясь на источники, хотя уже согласован размер ставки налога на сверхприбыли финучреждений, он может кардинально измениться. Ожидается, что вместо уплаты в государственный бюджет 36% из доходов 2024-2025 годов установят более низкий налог, но его не ограничат только двумя годами. В частности, ставка налога на 2023 год может превысить 50%, окончательную сумму еще согласовывают. Сейчас налог составляет 18%.

На второй год войны украинские финучреждения получили рекордные 110 млрд грн чистой прибыли. В частности, чистая прибыль государственного учреждения "Ощадбанк" в январе-сентябре достигла 14,18 млрд грн. Показатель в шесть раз больше аналогичного периода предыдущего года. При этом самый большой убыток продемонстрировал Правэкс-Банк — 56 млн грн.

Больше о банках

Напомним, в октябре народные депутаты предварительно поддержали введение новых правил для банков. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Также мы писали, что НБУ снизил учетную ставку до 20%. Именно от главной процентной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ банкам. Чем она ниже, тем дешевле банки смогут предложить свои кредиты. Следовательно, должно увеличиться количество заемщиков.