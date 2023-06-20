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Деякі держзакупівлі відбуватимуться по-новому: що ухвалив уряд

20 червня 2023 12:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Закупівлі відбуватимуться по-новому — що ухвалив уряд
Засідання Кабінету міністрів: Фото: facebook.com/KabminUA
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд змінив процедуру деяких державних закупівель з метою збільшення енергоефективності бюджетних закладів та установ. Механізм проведення таких тендерів спростили.

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю Кабінету міністрів України (КМУ).

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Спрощення процедури закупівель

Як зазначають у пресцентрі, Кабмін підтримав постанову про спрощену процедуру закупівель послуг енергосервісу, яка прискорить відповідні закупівлі для того, щоб встигнути зменшити енергоспоживання до майбутнього опалювального сезону.

Ключові зміни, які передбачає нова постанова:

  • зменшення термінів закупівель енергосервісу на 3-5 місяців;
  • зниження енергоспоживання до наступного опалювального сезону;
  • укладання прямих договорів для проєктів, які забезпечують економію більш ніж 50% на енергоносіях.

Скорочення споживання енергоресурсів

В Україні установи можуть зменшити споживання енергоресурсів та суттєво заощадити. За інформацією Держенергоефективості, укладено близько 600 енергосервісних договорів на понад 1,7 млрд гривень. При цьому потреба в енергосервісі значно більша, а ринок відповідних послуг — дуже широкий.

Інструмент чудово себе зарекомендував саме у бюджетній сфері. Укладені енергосервісні договори передбачають енергомодернізацію різних бюджетних закладів: дитячих садків, шкіл, лікарень, адмінбудівель.

Нагадаємо, щоб суми у платіжках влітку не зростали, потрібно знати певні правила використання кондиціонерів. Вони доволі потужні споживачі електроенергії. З-поміж основ економного використання таких приладів: вмикання виключно у приміщеннях, де людина проводить найбільше часу.

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