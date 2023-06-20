Закупки будут проходить по-новому — что приняло правительство

Некоторые госзакупки будут проходить по-новому: что приняло правительство
Украинское правительство изменило процедуру некоторых государственных закупок с целью увеличения энергоэффективности бюджетных учреждений. Механизм проведения подобных тендеров упростили.
Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Кабинета министров Украины (КМУ).
Упрощение процедуры закупок
Как отмечают в пресс-центре, Кабмин поддержал постановление об упрощенной процедуре закупок услуг энергосервиса, которое ускорит соответствующие закупки для того, чтобы успеть снизить энергопотребление к предстоящему отопительному сезону.
Ключевые изменения, которые предусматривает новое постановление:
- уменьшение сроков закупок энергосервиса на 3-5 месяцев;
- снижение энергопотребления до следующего отопительного сезона;
- заключение прямых договоров для проектов, обеспечивающих экономию более 50% на энергоносителях.
Сокращение потребления энергоресурсов
В Украине учреждения могут снизить потребление энергоресурсов и существенно сэкономить. По информации Госэнергоэффективности, заключено около 600 энергосервисных договоров более чем на 1,7 млрд гривен. При этом потребность в энергосервисе значительно больше, а рынок соответствующих услуг очень широкий.
Инструмент отлично себя зарекомендовал именно в бюджетной сфере. Заключенные энергосервисные договоры предусматривают энергомодернизацию разных бюджетных учреждений: детских садов, школ, больниц, админзданий.
Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.