Закупки будут проходить по-новому — что приняло правительство

Заседание Кабинета Министров: Фото: facebook.com/KabminUA

Украинское правительство изменило процедуру некоторых государственных закупок с целью увеличения энергоэффективности бюджетных учреждений. Механизм проведения подобных тендеров упростили.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Кабинета министров Украины (КМУ).

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Упрощение процедуры закупок

Как отмечают в пресс-центре, Кабмин поддержал постановление об упрощенной процедуре закупок услуг энергосервиса, которое ускорит соответствующие закупки для того, чтобы успеть снизить энергопотребление к предстоящему отопительному сезону.

Ключевые изменения, которые предусматривает новое постановление:

уменьшение сроков закупок энергосервиса на 3-5 месяцев;

снижение энергопотребления до следующего отопительного сезона;

заключение прямых договоров для проектов, обеспечивающих экономию более 50% на энергоносителях.

Сокращение потребления энергоресурсов

В Украине учреждения могут снизить потребление энергоресурсов и существенно сэкономить. По информации Госэнергоэффективности, заключено около 600 энергосервисных договоров более чем на 1,7 млрд гривен. При этом потребность в энергосервисе значительно больше, а рынок соответствующих услуг очень широкий.

Инструмент отлично себя зарекомендовал именно в бюджетной сфере. Заключенные энергосервисные договоры предусматривают энергомодернизацию разных бюджетных учреждений: детских садов, школ, больниц, админзданий.

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.