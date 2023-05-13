Пенсіонери втратили доплати — у Мінсоцполітики розповіли про багатомільярдний борг

Жінка пенсійного віку. Фото: google.com.ua

У Міністерстві соціальної політики України розповіли про те, що деякі пенсіонери кілька років тому були позбавлені державних доплат, які згодом поновив суд, і тепер держава має перед ними багатомільярдний борг. Йдеться про виплати мешканцям забрудненої території унаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це розповіла голова Міністерства соцполітики Оксана Жолнович в ефірі Українського радіо.

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За словами очільниці відомства, йдеться про закон "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Згідно з цим документом, таким громадянам призначалися щомісячні доплати до основної пенсії у розмірі однієї, двох чи навіть трьох мінімальних заробітних плат.

Кілька років тому дію 39 статті відповідного закону, яка передбачала такі доплати, припинили. Проте влітку 2018 року Конституційний Суд (КС) її розблокував. Відтоді уряд мав платити мешканцям Чорнобильської зони те, що їм належить, однак цього не робив. У підсумку — держава недоплатила такій категорії громадян 43 мільярди гривень. Зараз у Мінсоцполітики не можуть точно сказати, коли зможуть повернути заборгованість, адже у бюджеті немає на це коштів. Водночас борг, який утворився п’ять років тому, невпинно зростає.

"Це величезна сума, яка порівнюється з річним обсягом допомоги для всіх внутрішньо переміщених осіб в Україні… Потрібно розуміти, що великі доплати або досить великі доплати сьогодні Україна не має змоги здійснювати з урахуванням і військової, і економічної ситуації", — зазначила Жолнович.

На тлі війни немає й мови про повернення боргу, про його погашення думатимуть після закінчення воєнного стану. Пенсії, нараховані мешканцям забрудненої зони, згідно з їхнім страховим стажем та заробітків, держава виплачує стабільно.

При цьому у Мінсоцполітики вважають, що відповідні виплати були призначені безпідставно.

"Йдеться не про пенсіонерів-ліквідаторів, не про постраждалих пенсіонерів, а про людей, які умовно все життя пропрацювали у Львівській області, а під пенсію купують будиночок на Житомирщині, переселяються та подають заявку на виплату цієї пенсії", — зауважила міністр.

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Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. У Пенсійному фонді України (ПФУ) діє відповідний механізм.