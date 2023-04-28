Пенсії призначать не всім — ПФУ пояснив, як не залишитися без грошей після 60

Люди пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Читайте також:

Купівля стажу

У ПФУ відповіли на запитання громадянки, яка розповіла про те, що звільнилася з попередньої роботи, а на нову влаштуватися не встигла.

"Чи можу я сплатити добровільні внески за ці кілька місяців, щоб не втрачати стаж?", — йдеться у повідомленні українки.

У Пенсійному фонді зазначили, що можливість сплати добровільних внесків за себе чи на користь третіх осіб прописана у законодавстві та реалізується в практичній площині.

"Ви вже можете скористатися таким правом у будь-який зручний для вас час", — відповіли у ПФУ.

Як зробити внески

Так, для цього потрібно зайти на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду www.portal.pfu.gov.ua. Там необхідно обрати опцію "Договір на добровільну участь", заповнити форму та сплатити добровільний внесок.

У ПФУ зауважили, що розмір та періодичність сплати добровільного внеску громадянин може визначити самостійно.

Проте зазначають, що для того, щоб до страхового стажу зарахувався один повний місяць, розмір добровільного внеску має бути не меншим за обсяг мінімального страхового внеску, який становить 22% від мінімальної заробітної платні. Зараз це 1,47 тис. грн.

В Україні право на призначення пенсійних виплат за віком мають чоловіки та жінки після досягнення 60, 63 або 65 років. Лише деяким окремим категоріям громадян можуть призначатись до досягнення віку 60 років. Такі норми прописані у ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Щоб у 2023-му вийти на пенсію після досягнення 60 років, потрібна наявність не менше 30 років страхового стажу. Після досягнення 63 років – щонайменше 20, 65 – не менше 15 років, нагадали у Пенсійному фонді.

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.