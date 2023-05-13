Пенсионеры потеряли доплаты — в Минсоцполитики рассказали о многомиллиардном долге

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com.ua

В Министерстве социальной политики Украины рассказали о том, что некоторые пенсионеры несколько лет назад были лишены государственных доплат, которые впоследствии возобновил суд, и теперь у государства перед ними многомиллиардный долг. Речь идет о выплатах жителям загрязненной территории из-за Чернобыльской катастрофы.

Об этом рассказала глава Министерства соцполитики Оксана Жолнович в эфире Украинского радио.

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По словам главы ведомства, речь идет о законе "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы". Согласно этому документу, таким гражданам назначались ежемесячные доплаты к основной пенсии в размере одной, двух или трех минимальных заработных плат.

Несколько лет назад действие 39 статьи соответствующего закона, предусматривавшей такие доплаты, было прекращено. Тем не менее, летом 2018 года Конституционный Суд (КС) ее разблокировал. С тех пор правительство должно было платить жителям Чернобыльской зоны то, что им принадлежит, однако этого не делало. В итоге государство недоплатило такой категории граждан 43 миллиарда гривен. Сейчас в Минсоцполитики не могут точно сказать, когда смогут вернуть задолженность, ведь в бюджете на это нет средств. В то же время образовавшийся пять лет назад долг непрерывно растет.

"Это огромная сумма, которая сравнивается с годовым объемом пособия для всех внутренне перемещенных лиц в Украине… Нужно понимать, что большие доплаты или достаточно большие доплаты сегодня Украина не может осуществлять с учетом и военной, и экономической ситуации", — отметила Жолнович.

На фоне войны нет и речи о возврате долга, о его погашении будут думать по окончании военного положения. Пенсии, начисленные жителям загрязненной зоны, согласно их страховому стажу и заработкам, государство выплачивает стабильно.

При этом в Минсоцполитики считают, что соответствующие выплаты были назначены безосновательно.

"Речь идет не о пенсионерах-ликвидаторах, не о пострадавших пенсионерах, а о людях, которые условно всю жизнь проработали во Львовской области, а под пенсию покупают домик на Житомирщине, переселяются и подают заявку на выплату этой пенсии", — отметила министр.

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Напомним, в Украине для выхода на пенсию необходимо иметь достаточное количество страхового стажа, в этом году это не менее 30 лет. При этом до 2028 года он будет увеличиваться. Поскольку не каждый имеет столько в трудовом наследии, гражданам предлагают самостоятельно накопить стаж, даже не работая.

Также мы писали, что в Украине у граждан пожилого возраста могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) действует соответствующий механизм.