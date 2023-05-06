Пенсії в Україні зростуть — у ПФУ візьмуть приклад з ЄС

Українська жінка літнього віку. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонду України (ПФУ) розповіли, коли українські громадяни почнуть отримувати більш гідні пенсії. У відомстві великі надії покладають на реформу, яка дозволить наблизитися до норм Європейського Союзу та гарантувати забезпечене майбутнє українців.

Про такі деталі повідомила директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соцпослуг, житлових субсидій і пільг ПФУ Олена Охріменко, пише "Апостроф".

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Коли українці отримають високі пенсії

За словами представниці відомства, запровадження накопичувальної пенсійної системи дасть змогу громадянам мати щонайменше два джерела пенсійного доходу. Завдяки цьому розмір пенсій зросте.

Реформування застарілої пенсійної системи є одним з аспектів євроінтеграційного руху країни.

"Обраний Україною вектор вступу до ЄС покликаний вирішити зокрема і питання гідного пенсійного забезпечення українців. Курс до ЄС — це курс на реформи. Ідеться про реформування системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, яка передбачає, що додатково до двох рівнів пенсійної системи, які діють в Україні — солідарного і недержавного — має бути запроваджено обов'язковий накопичувальний рівень", — пояснила вона.

Так, у багатьох країнах Заходу діє багаторівневий механізм пенсійного забезпечення, коли солідарна система може гарантувати пенсіонерам певний базовий рівень виплат, тоді як більшу частину пенсійного доходу громадяни отримують з накопичень до державних та недержавних пенсійних фондів.

"Саме завдяки такому підходу їм вдається забезпечувати нинішній рівень пенсійних виплат. Запровадження системи обов’язкових пенсійних накопичень дасть можливість українцям мати щонайменше два джерела пенсійного доходу — із солідарної системи і з накопичувальної, що дозволить отримувати більш гідні пенсії", — резюмувала Олена Охріменко.

Коли запрацює накопичувальна система

17 квітня поточного року народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Як йдеться у пояснювальній записці до документа, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

Документ передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за найманих працівників.

Однак, як розповіли у Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, в Україні запровадження накопичувальних пенсій можуть відтермінувати. Можливо, дату перенесуть на 2030 рік, а за цей час підготують відповідну базу, зокрема, створять Пенсійний фонд.

"Цим законопроєктом пропонується, що роботодавець за рахунок ЄСВ з 2025 року перераховуватиме на персональний рахунок 1% і 1% буде покривати державний бюджет, а вже через рік це буде 3% і так далі. Якщо громадянин ще сам буде відраховувати кошти на свій персоналізований рахунок то це буде інша сума", — пояснили у комітеті.

Та для того, щоб накопичувальна пенсійна система працювала ефективно, необхідно, щоб на рахунок громадянина нараховувалось не менше 8-10% від його зарплати, додали Комітеті з питань соціальної політики.

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).