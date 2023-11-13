Ціни в Україні — за рік вартість товарів та послуг зросла

Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush

В Україні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів та послуг. Найбільше ціни зросли на послуги ресторанів та готелів.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

Читайте також:

Як змінились ціни за рік

За даними статвідомства, загалом динаміка зростання цін сповільнилася. У вересні становила 7,1%, у серпні 8,6%, у липні — 11,3%. Найбільше підвищились ціни на послуги ресторанів та готелів — на 15,4%. На більш ніж 10% додали у вартості:

житлово-комунальні послуги — на 13,1%;

освіта — 12,7%;

товари та послуги — 12,4%;

безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби — 11%.

Послуги сфери охорони здоров'я підскочили у вартості на 9,1%. Послуги транспорту (пальне, мастило, залізничні та автоперевезення) — на 6,8%. Послуги зв'язку зросли у вартості на 4,5%.

Також підвищились ціни на:

побутові предмети та техніку, утримання житла — 2,5%;

харчові продукти — 2%;

сфера відпочинку та культури — 0,6%.

Одяг та взуття продовжили дешевшати. Ціни впали на 4,2%.

Ціни на продукти

За даними Держстату, продукти підвищились у вартості з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року на 2%. Лідирують — м'ясо й м'ясопродукти, на 13,7%. На більш ніж 10% подорожчали такі продукти:

9,7% — молоко;

9,4% — олія;

8,7% — хліб;

8,3% — сир та м'який сир;

6,6% — риба та продукти з риби;

1,7% — макарони.

Подешевшали такі продукти:

на 20,2% — овочі;

на 15% — яйця;

на 11,4% — олія.

на 7,6% — фрукти;

на 1,8% — хлібопродукти;

на 0,6% — цукор.

Джерело: Держстат

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні активно зростають закупівельні ціни на молоко. Серед основних причин зростання вартості — дефіцит сировини на внутрішньому ринку.

Також ми писали, що в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.