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В Україні підскочили ціни майже на всі товари та послуги — що в лідерах

13 листопада 2023 14:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — за рік вартість товарів та послуг зросла
Продуктовий відділ магазину. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів та послуг. Найбільше ціни зросли на послуги ресторанів та готелів.

Такі дані наводить Державна служба статистики України.

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Як змінились ціни за рік

За даними статвідомства, загалом динаміка зростання цін сповільнилася. У вересні становила 7,1%, у серпні 8,6%, у липні — 11,3%. Найбільше підвищились ціни на послуги ресторанів та готелів — на 15,4%. На більш ніж 10% додали у вартості:

  • житлово-комунальні послуги — на 13,1%;
  • освіта — 12,7%;
  • товари та послуги — 12,4%;
  • безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби — 11%.

Послуги сфери охорони здоров'я підскочили у вартості на 9,1%. Послуги транспорту (пальне, мастило, залізничні та автоперевезення) — на 6,8%. Послуги зв'язку зросли у вартості на 4,5%.

Також підвищились ціни на:

  • побутові предмети та техніку, утримання житла — 2,5%;
  • харчові продукти — 2%;
  • сфера відпочинку та культури — 0,6%.

Одяг та взуття продовжили дешевшати. Ціни впали на 4,2%.

Ціни на продукти

За даними Держстату, продукти підвищились у вартості з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року на 2%. Лідирують — м'ясо й м'ясопродукти, на 13,7%. На більш ніж 10% подорожчали такі продукти:

  • 9,7% — молоко;
  • 9,4% — олія;
  • 8,7% — хліб;
  • 8,3% — сир та м'який сир;
  • 6,6% — риба та продукти з риби;
  • 1,7% — макарони.

Подешевшали такі продукти:

  • на 20,2% — овочі;
  • на 15% — яйця;
  • на 11,4% — олія.
  • на 7,6% — фрукти;
  • на 1,8% — хлібопродукти;
  • на 0,6% — цукор.

 

ціни на продукти
Джерело: Держстат

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні активно зростають закупівельні ціни на молоко. Серед основних причин зростання вартості — дефіцит сировини на внутрішньому ринку.

Також ми писали, що в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.

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