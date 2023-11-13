Ціни в Україні — за рік вартість товарів та послуг зросла

В Україні підскочили ціни майже на всі товари та послуги — що в лідерах
В Україні за рік (з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року) підвищилась вартість майже всіх продуктів, товарів та послуг. Найбільше ціни зросли на послуги ресторанів та готелів.
Такі дані наводить Державна служба статистики України.
Як змінились ціни за рік
За даними статвідомства, загалом динаміка зростання цін сповільнилася. У вересні становила 7,1%, у серпні 8,6%, у липні — 11,3%. Найбільше підвищились ціни на послуги ресторанів та готелів — на 15,4%. На більш ніж 10% додали у вартості:
- житлово-комунальні послуги — на 13,1%;
- освіта — 12,7%;
- товари та послуги — 12,4%;
- безалкогольні та алкогольні напої, тютюнові вироби — 11%.
Послуги сфери охорони здоров'я підскочили у вартості на 9,1%. Послуги транспорту (пальне, мастило, залізничні та автоперевезення) — на 6,8%. Послуги зв'язку зросли у вартості на 4,5%.
Також підвищились ціни на:
- побутові предмети та техніку, утримання житла — 2,5%;
- харчові продукти — 2%;
- сфера відпочинку та культури — 0,6%.
Одяг та взуття продовжили дешевшати. Ціни впали на 4,2%.
Ціни на продукти
За даними Держстату, продукти підвищились у вартості з жовтня 2022-го до жовтня 2023 року на 2%. Лідирують — м'ясо й м'ясопродукти, на 13,7%. На більш ніж 10% подорожчали такі продукти:
- 9,7% — молоко;
- 9,4% — олія;
- 8,7% — хліб;
- 8,3% — сир та м'який сир;
- 6,6% — риба та продукти з риби;
- 1,7% — макарони.
Подешевшали такі продукти:
- на 20,2% — овочі;
- на 15% — яйця;
- на 11,4% — олія.
- на 7,6% — фрукти;
- на 1,8% — хлібопродукти;
- на 0,6% — цукор.
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Нагадаємо, в Україні активно зростають закупівельні ціни на молоко. Серед основних причин зростання вартості — дефіцит сировини на внутрішньому ринку.
Також ми писали, що в країні рекордне цінове падіння демонструє гречана крупа. За оцінками експертів аграрного ринку, вартість гречки за останній рік знизилася практично вдвічі.
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