Цены на некоторые продукты могут значительно вырасти зимой

Покупатели в магазине. Фото: UNIAN

В Украине в ближайшую зиму некоторые продукты могут существенно вырасти в цене. Эксперты рассказали, к чему готовиться украинцам и что подорожает больше всего.

Об этом сообщил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в Media Center Ukraine.

Читайте также:

Какие продукты будут стоить дороже

По словам эксперта, зимой некоторые продукты могут стоить значительно дороже. По прогнозам уже с середины декабря цены начнут активно двигаться "вверх".

В целом на стоимость продуктов будут влиять несколько факторов, в том числе сезонность. Некоторые группы товаров могут подорожать на 5-10%. Фактор сезонности уже оказывает влияние на стоимость ряда продуктов. Дорожают яйца, молочная продукция, мясные изделия и овощи.

"Фактически у нас с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию. Это обусловлено как логистикой, так и подорожанием цен на горюче-смазочные материалы, но также фактором окончания сезонности крупного молока", — пояснил Денис Марчук.

Это будет происходить, пока перерабатывающие предприятия будут иметь обязательства по контрактам как на внутреннем, так и на экспортных рынках. После завершения контрактов возможно падение цен.

Высокая цена на яйца будет держаться ориентировочно до середины весны, пока не начнут появляться новые предложения от домашних хозяйств, добавил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета.

По словам эксперта Максима Гопки, в частности, после новогодних праздников может подорожать лук, а весной следующего года достичь пика. Если сейчас стоит 12 — 14 грн/кг, то весной — все 40 грн.

Как изменились цены в 2023 году

По данным Государственной службы статистики, в Украине за год (с октября 2022 по октябрь 2023 года) повысилась стоимость практически всех продуктов, товаров и услуг.

В частности, среди продуктов лидируют по удорожанию мясо и мясопродукты, сейчас цены на 13,7% выше. Прибавили в стоимости следующие продукты:

почти 10% — молоко;

9% — масло;

около 9% — хлеб;

8% — творог и сыр;

почти 7% — рыба и продукты из рыбы.

Подешевели такие продукты:

на 20% — овощи;

на 15% — яйца;

более чем на 11% — масло.

на более чем 7,6% — фрукты;

на около 2% — хлебопродукты;

почти на 1% — сахар.

Больше о ценах

Напомним, в стране рекордное ценовое падение демонстрирует гречневая крупа. По оценкам экспертов аграрного рынка, стоимость гречихи за последний год снизилась практически вдвое.

Также мы писали, что в Украине резко подорожал стратегический продукт — сало. По данным экспертов аграрного рынка, по состоянию на конец октября средняя цена составляет 254 гривны за килограмм.