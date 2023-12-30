Пільги на комунальні послуги — деякі родини мають право на 50% знижку

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання багатодітним родинам соціальних гарантій та виплат. Зокрема, право пільги на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Пільги для багатодітних сімей

За словами представників ПФУ, для того, щоб багатодітні родини могли претендувати на знижки на комунальні послуги, необхідно оформити відповідний статус.

Право на пільги з оплати комунальних послуг передбачене статтею 13 Закону України "Про охорону дитинства".

Сім'я вважається багатодітною, якщо подружжя перебуває в зареєстрованому шлюбі, проживає спільно та виховує трьох та більше дітей. Тобто йдеться про осіб до 23-річного віку, якщо навчаються за денною формою у закладах професійної чи вищої освіти.

Також статус багатодітної родини можна оформити, якщо в одного чи обох членів подружжя є діти, народжені у попередніх шлюбах, однак діти проживають разом з ними в новій родині.

Відповідний статус надають, якщо хтось один з батьків самотужки виховує та проживає щонайменше з трьома дітьми.

Як отримати статус багатодітної родини

Для того, щоб підтвердити статус багатодітної сімʼї чи дитини з багатодітної родини необхідно зробити відповідне посвідчення. Документ видається дітям з шести років та комусь із з батьків незалежно від місця проживання упродовж десяти робочих днів з дати подання заяви.

Посвідчення можна отримати у структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади чи у Центрі надання адміністративних послуг.

Які надають пільги багатодітній родині

Сім'ї, які належать до багатодітних та мають такий статус, можуть отримувати такі знижки від держави:

50% знижки на вартість палива, зокрема рідкого, якщо у будинку немає центрального опалення;

50% знижки на оплату комунальних послуг у рамках норм, визначених українським законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена родини, котрий постійно проживає в приміщенні, та додатково 10,5 кв. м на родину).

Пільгу надають на 12 місяців з місяця, коли відповідне право виникає.

"Зазначена пільга може бути надана за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї за попередні шість місяців, виходячи з розрахунку на одного члена сім’ї, не перевищує розміру доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги (у 2023 році це 3760 грн)", — додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли про чергові норми законодавства у питанні призначення матеріальної допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Цього разу відомо, як отримати з нового року знижку до 30% на площу житла понад норму.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.