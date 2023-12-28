Субсидії в Україні — хто має право на знижку до 30% на комуналку у 2024-му

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України розповіли про чергові норми законодавства у питанні призначення матеріальної допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Цього разу відомо, як отримати з нового року знижку до 30% на площу житла понад норму.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

Читайте також:

Детальніше про житлову субсидію

З питанням, чи має право людина, яка отримує пенсію за вислугу років на призначення субсидії на площу житла понад норму, звернувся один з громадян.

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду у відповіді, дійсно, за українським законодавством є певні категорії громадян, які мають право на знижку в оплаті послуг ЖКГ у разі наявності площі житла понад норму.

Йдеться про площу, на яку призначають допомогу з урахуванням наднормативної площі, що розраховується шляхом збільшення соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків.

До переліку таких категорій людей відносять непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі. Тобто йдеться також про людей похилого віку, які отримують виплати за вислугу років, проте за умови досягнення ними пенсійного віку.

До непрацездатних непрацюючих осіб, які проживають самі і яким субсидію можуть призначити на понаднормову площу житла, належать особи, які не досягли повноліття та громадяни, яким призначається:

пенсія за віком, за вислугою років, у зв’язку з втратою годувальника чи з інвалідності;

державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

державна соціальна допомога особі, котра не має права на пенсію, та особам з інвалідністю;

тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, проте не набула права на пенсію.

Як наголошують у ПФУ, соціальні норми житла, в рамках яких держава гарантує громадянам право на субсидії на оплату комунальних послуг регулює ухвала ряду від 6 серпня 2014 року № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Соціальна норма житла, на яку надається субсидія, становить 13,65м2 на особу та плюс ще 35,22м2 на домогосподарство.

Таким чином, соціальна норма житла на одну особу становить 48,87 м2, на домогосподарство з двох осіб — 62,52 м2. Також 76,17 м2 — для трьох осіб.

Понаднормову площу житла розраховують збільшенням соцнорми житла, яка в результаті становить:

на одну особу — 63,53 м2;

на двох осіб — 81,27 м2;

на трьох осіб — 99 м2.

Які ще потрібні документи

Житлову субсидію на понаднормативну площу оселі призначають у разі, якщо це вказано у заяві.

За потреби можуть бути також додані:

договір оренди житла (якщо є);

довідка про доходи (якщо у декларації доходів є інформація, якої немає в ДФС та ПФУ);

копія договору про реструктуризацію боргу з оплати комунальних послуг (якщо є);

судове рішення (у разі наявності);

документи, котрі необхідні для розгляду питання по суті (документи, що підтверджують непроживання особи за місцем реєстрації).

Більше про тарифи

Нагадаємо, в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.