Льготы на коммунальные услуги — некоторые семьи имеют право на 50% скидку

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинское законодательство предусматривает предоставление многодетным семьям социальных гарантий и выплат. В частности, право льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда.

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Льготы для многодетных семей

По словам представителей ПФУ, для того чтобы многодетные семьи могли претендовать на скидки на коммунальные услуги, необходимо оформить соответствующий статус.

Право на льготы по оплате коммунальных услуг предусмотрено статьей 13 Закона "Об охране детства".

Семья считается многодетной, если супруги состоят в зарегистрированном браке, проживают совместно и воспитывают троих и более детей. То есть речь идет о лицах до 23-летнего возраста, если учатся на дневной форме в учреждениях профессионального или высшего образования.

Также статус многодетной семьи можно оформить, если у одного или обоих супругов есть дети, рожденные в предыдущих браках, однако дети проживают вместе с ними в новой семье.

Соответствующий статус предоставляют, если один родитель самостоятельно воспитывает и проживает по меньшей мере с тремя детьми.

Как получить статус многодетной семьи

Для того, чтобы подтвердить статус многодетной семьи или ребенка из многодетной семьи, необходимо сделать соответствующее удостоверение. Документ выдается детям с шести лет и кому-либо из родителей независимо от места жительства в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Удостоверение можно получить в структурных подразделениях местных органов исполнительной власти или Центре предоставления административных услуг.

Какие предоставляют льготы многодетной семье

Семьи, принадлежащие к многодетным и имеющим такой статус, могут получать следующие скидки от государства:

50% скидки на стоимость топлива, в частности, жидкого, если в доме нет центрального отопления;

50% скидки на оплату коммунальных услуг в рамках норм, определенных украинским законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в помещении, и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Льготу предоставляют на 12 месяцев с месяца, когда соответствующее право возникает.

"Указанная льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы (в 2023 году это 3760 грн)", — добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали об очередных нормах законодательства по вопросу назначения материальной помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этот раз известно, как получить с нового года скидку до 30% на площадь жилья сверх нормы.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.