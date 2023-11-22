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Деякі українці можуть отримати 10 тис. гривень на оплату комуналки — які умови

22 листопада 2023 09:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога українцям — хто може отримати 10 тис. гривень на оплату комуналки
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.

Про це йдеться у повідомленні благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.

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Хто може отримати фіндопомогу

Як зазначається, отримати фіндопомогу на оренду житла та комуналку можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), зареєстровані у Запоріжжі. Зокрема, можна розраховувати на таку допомогу:

  • на оренду житла — максимально 9 тис. грн на місяць;
  • на оплату житлово-комунальних послуг — по 2 тис. грн на п'ять місяців, або 10 тис. грн за весь період.

Окрім того, переселенці можуть отримати екстрену грошову допомогу у сумі 10,8 тис. грн.

Хто з громадян має право на допомогу:

  • особи, які залишили оселі через бойові дії та мають довідку ВПО до 30-ти днів на час реєстрації;
  • громадяни, які постраждали від обстрілів, відсутнє місце проживання;
  • особи, яким доводиться мешкати у шелтерах, мають довідку ВПО до 30-ти днів на час реєстрації.

Переселенці мають відповідати критеріям уразливості:

  • сума середнього місячного доходу нижче 6,31 тис. грн на особу;
  • родина ледве задовольняє базові потреби;
  • член родини — особа з обмеженими можливостями чи тяжким захворюванням;
  • самотній пенсіонер без підтримки рідних;
  • самотня матір чи опікун неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини;
  • вагітні та матері з дітьми до трьох років.

Подавати документи на допомогу потрібно особисто. Перед цим важливо уточнити деталі за номером телефону:

  • 0800336734.

 

допомога комунальні послуги
Джерело: caritas.zp

Більше про допомогу

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє деяким громадянам отримувати кілька соціальних виплат під час війни. Зокрема, дехто має право на соцдопомогу та пенсію.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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