Допомога українцям — хто може отримати 10 тис. гривень на оплату комуналки

Деякі українці можуть отримати 10 тис. гривень на оплату комуналки — які умови
В Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу на оплату оренди житла та житлово-комунальних послуг. Таку можливість надає один з благодійних фондів.
Про це йдеться у повідомленні благодійного фонду "Карітас Запоріжжя" у соцмережі Facebook.
Хто може отримати фіндопомогу
Як зазначається, отримати фіндопомогу на оренду житла та комуналку можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), зареєстровані у Запоріжжі. Зокрема, можна розраховувати на таку допомогу:
- на оренду житла — максимально 9 тис. грн на місяць;
- на оплату житлово-комунальних послуг — по 2 тис. грн на п'ять місяців, або 10 тис. грн за весь період.
Окрім того, переселенці можуть отримати екстрену грошову допомогу у сумі 10,8 тис. грн.
Хто з громадян має право на допомогу:
- особи, які залишили оселі через бойові дії та мають довідку ВПО до 30-ти днів на час реєстрації;
- громадяни, які постраждали від обстрілів, відсутнє місце проживання;
- особи, яким доводиться мешкати у шелтерах, мають довідку ВПО до 30-ти днів на час реєстрації.
Переселенці мають відповідати критеріям уразливості:
- сума середнього місячного доходу нижче 6,31 тис. грн на особу;
- родина ледве задовольняє базові потреби;
- член родини — особа з обмеженими можливостями чи тяжким захворюванням;
- самотній пенсіонер без підтримки рідних;
- самотня матір чи опікун неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини;
- вагітні та матері з дітьми до трьох років.
Подавати документи на допомогу потрібно особисто. Перед цим важливо уточнити деталі за номером телефону:
- 0800336734.
Більше про допомогу
Нагадаємо, українське законодавство дозволяє деяким громадянам отримувати кілька соціальних виплат під час війни. Зокрема, дехто має право на соцдопомогу та пенсію.
Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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