Помощь украинцам — кто может получить 10 тыс. гривен на оплату коммуналки

Некоторые украинцы могут получить 10 тыс. гривен на оплату коммуналки — какие условия
В Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь на оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.
Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.
Кто может получить финпомощь
Как отмечается, получить финпомощь на аренду жилья и коммуналку могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в Запорожье. В частности, можно рассчитывать на такую помощь:
- на аренду жилья — максимально 9 тыс. грн в месяц;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг — по 2 тыс. грн на пять месяцев, или 10 тыс. грн за весь период.
Кроме того, переселенцы могут получить экстренное пособие в сумме 10,8 тыс. грн.
Кто из граждан имеет право на помощь:
- лица, покинувшие дома из-за боевых действий и имеющие справку ВПЛ до 30-ти дней на время регистрации;
- граждане, пострадавшие от обстрелов, отсутствует место жительства;
- лица, которым приходится проживать в шелтерах, имеют справку ВПЛ до 30 дней на время регистрации.
Переселенцы должны отвечать критериям уязвимости:
- сумма среднего месячного дохода ниже 6,31 тыс. грн на человека;
- семья едва удовлетворяет базовые потребности;
- член семьи — лицо с ограниченными возможностями или тяжелым заболеванием;
- одинокий пенсионер без поддержки родных;
- одинокая мать или опекун несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи;
- беременные и матери с детьми младше трех лет.
Подавать документы на помощь нужно лично. Перед этим важно уточнить детали по телефону:
- 0800336734.
Больше о помощи
Напомним, украинское законодательство разрешает некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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