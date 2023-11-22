Помощь украинцам — кто может получить 10 тыс. гривен на оплату коммуналки

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь на оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.

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Кто может получить финпомощь

Как отмечается, получить финпомощь на аренду жилья и коммуналку могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные в Запорожье. В частности, можно рассчитывать на такую помощь:

на аренду жилья — максимально 9 тыс. грн в месяц;

на оплату жилищно-коммунальных услуг — по 2 тыс. грн на пять месяцев, или 10 тыс. грн за весь период.

Кроме того, переселенцы могут получить экстренное пособие в сумме 10,8 тыс. грн.

Кто из граждан имеет право на помощь:

лица, покинувшие дома из-за боевых действий и имеющие справку ВПЛ до 30-ти дней на время регистрации;

граждане, пострадавшие от обстрелов, отсутствует место жительства;

лица, которым приходится проживать в шелтерах, имеют справку ВПЛ до 30 дней на время регистрации.

Переселенцы должны отвечать критериям уязвимости:

сумма среднего месячного дохода ниже 6,31 тыс. грн на человека;

семья едва удовлетворяет базовые потребности;

член семьи — лицо с ограниченными возможностями или тяжелым заболеванием;

одинокий пенсионер без поддержки родных;

одинокая мать или опекун несовершеннолетних детей;

многодетные семьи;

беременные и матери с детьми младше трех лет.

Подавать документы на помощь нужно лично. Перед этим важно уточнить детали по телефону:

0800336734.

Источник: caritas.zp

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство разрешает некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).