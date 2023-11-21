Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У 2024 році українці масово втратять одну з популярних держвиплат arrow

У 2024 році українці масово втратять одну з популярних держвиплат

21 листопада 2023 14:22
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога від держави у 2024 році — яку виплату масово скасують українцям
Грошові купюри в руках. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це передбачено постановою уряду № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Читайте також:

Хто втратить виплати у 2024 році

На початку наступному року, допомогу для ВПО автоматично продовжать для тих українців, чий майновий стан низький та потребує додаткової підтримки. Водночас, виплати скасують тим, у кого матеріальний стан дозволяє купувати цінні речі, є чималі депозити в банку, новий транспорт, земельні ділянки та житло.

Тобто після моніторингу майнового стану, деякі переселенці втратять допомогу, якщо виявиться, що доходи дозволяють прожити без соцвиплат.

Йдеться про тих, хто:

  • придбав квартиру, будинок, земельну ділянку за більш ніж 100 тис. грн (виняток — житло державне чи з місцевого бюджету);
  • купив транспортний засіб до п'яти років (крім закупок волонтерів);
  • є житло площею понад 13,65 кв. метра на одного члена родини на територіях, де нема активних бойових дій і не в окупації;
  • придбав валюту на більш ніж 100 тис. грн (крім валюти, наданої благодійниками або придбаної на оплату лікування чи навчання), наявні банківські метали;
  • відкрито депозитний рахунок із сумою у понад 100 тис. грн.

Також без виплат залишаться:

  • той, хто перебуває за кордоном більше тридцяти діб без обґрунтованих причин (окрім службового відрядження, лікування та реабілітації, стажування, оздоровлення);
  • ув'язнені громадяни, засуджені за колабораціонізм;
  • громадяни, які повернулися у свою домівку.

Зараз переселенці отримують допомогу від держави у розмірі:

  • 3 тисячі гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю;
  • 2 тисячі гривень для дорослого.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі