Допомога від держави у 2024 році — яку виплату масово скасують українцям

Грошові купюри в руках. Фото: УНІАН

У 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Це передбачено постановою уряду № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

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Хто втратить виплати у 2024 році

На початку наступному року, допомогу для ВПО автоматично продовжать для тих українців, чий майновий стан низький та потребує додаткової підтримки. Водночас, виплати скасують тим, у кого матеріальний стан дозволяє купувати цінні речі, є чималі депозити в банку, новий транспорт, земельні ділянки та житло.

Тобто після моніторингу майнового стану, деякі переселенці втратять допомогу, якщо виявиться, що доходи дозволяють прожити без соцвиплат.

Йдеться про тих, хто:

придбав квартиру, будинок, земельну ділянку за більш ніж 100 тис. грн (виняток — житло державне чи з місцевого бюджету);

купив транспортний засіб до п'яти років (крім закупок волонтерів);

є житло площею понад 13,65 кв. метра на одного члена родини на територіях, де нема активних бойових дій і не в окупації;

придбав валюту на більш ніж 100 тис. грн (крім валюти, наданої благодійниками або придбаної на оплату лікування чи навчання), наявні банківські метали;

відкрито депозитний рахунок із сумою у понад 100 тис. грн.

Також без виплат залишаться:

той, хто перебуває за кордоном більше тридцяти діб без обґрунтованих причин (окрім службового відрядження, лікування та реабілітації, стажування, оздоровлення);

ув'язнені громадяни, засуджені за колабораціонізм;

громадяни, які повернулися у свою домівку.

Зараз переселенці отримують допомогу від держави у розмірі:

3 тисячі гривень на дітей до 18 років та осіб з інвалідністю;

2 тисячі гривень для дорослого.

Більше про допомогу

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Також повідомлялося, що в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.