Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Деякі українці можуть отримати 5 тис. гривень — як зареєструватися arrow

Деякі українці можуть отримати 5 тис. гривень — як зареєструватися

21 листопада 2023 10:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога українцям — як отримати 5 тис. гривень
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Деякі українські родини можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Реєстрація триває до 1 грудня поточного року.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Харків. З Бахмутом у серці".

Читайте також:

Хто має право на допомогу у 5 тис. гривень

Як зазначається, отримати грошову допомогу можуть сім'ї з Бахмутського міського територіального товариства, які втратили на війні рідних. А саме:

  • родичі загиблих чи померлих учасників АТО/ООС;
  • захисників та захисниць України.

Виплата у 5 тис. гривень щорічна, надається на всю сім'ю.

Щоб отримати кошти, потрібно подати відповідну заяву в Управління соцзахисту населення Бахмутської міськради. Заявки та пакет документів необхідно надсилати поштою.

Йдеться про такий перелік документів (копії):

  • паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • посвідчення члена сім'ї загиблого чи померлого;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
  • документ, що підтверджує родинні відносини із загиблим;
  • свідоцтво про смерть військового;
  • реквізити рахунку у фінустанові.

Документи треба надіслати на адресу: м. Дніпро, відділення "Нової пошти" №57. Одержувач — Оксана Лисяченко, номер телефону: 0953504113.

 

допомога гроші
Джерело: Харків. З Бахмутом в серці

Більше про допомогу

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі