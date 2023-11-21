Грошова допомога українцям — як отримати 5 тис. гривень

Деякі українці можуть отримати 5 тис. гривень — як зареєструватися
Деякі українські родини можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Реєстрація триває до 1 грудня поточного року.
Про це йдеться у Telegram-каналі "Харків. З Бахмутом у серці".
Хто має право на допомогу у 5 тис. гривень
Як зазначається, отримати грошову допомогу можуть сім'ї з Бахмутського міського територіального товариства, які втратили на війні рідних. А саме:
- родичі загиблих чи померлих учасників АТО/ООС;
- захисників та захисниць України.
Виплата у 5 тис. гривень щорічна, надається на всю сім'ю.
Щоб отримати кошти, потрібно подати відповідну заяву в Управління соцзахисту населення Бахмутської міськради. Заявки та пакет документів необхідно надсилати поштою.
Йдеться про такий перелік документів (копії):
- паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- посвідчення члена сім'ї загиблого чи померлого;
- довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
- документ, що підтверджує родинні відносини із загиблим;
- свідоцтво про смерть військового;
- реквізити рахунку у фінустанові.
Документи треба надіслати на адресу: м. Дніпро, відділення "Нової пошти" №57. Одержувач — Оксана Лисяченко, номер телефону: 0953504113.
Більше про допомогу
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.
Також повідомлялося, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.
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