Грошова допомога українцям — як отримати 5 тис. гривень

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українські родини можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Реєстрація триває до 1 грудня поточного року.

Про це йдеться у Telegram-каналі "Харків. З Бахмутом у серці".

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Хто має право на допомогу у 5 тис. гривень

Як зазначається, отримати грошову допомогу можуть сім'ї з Бахмутського міського територіального товариства, які втратили на війні рідних. А саме:

родичі загиблих чи померлих учасників АТО/ООС;

захисників та захисниць України.

Виплата у 5 тис. гривень щорічна, надається на всю сім'ю.

Щоб отримати кошти, потрібно подати відповідну заяву в Управління соцзахисту населення Бахмутської міськради. Заявки та пакет документів необхідно надсилати поштою.

Йдеться про такий перелік документів (копії):

паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення члена сім'ї загиблого чи померлого;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

документ, що підтверджує родинні відносини із загиблим;

свідоцтво про смерть військового;

реквізити рахунку у фінустанові.

Документи треба надіслати на адресу: м. Дніпро, відділення "Нової пошти" №57. Одержувач — Оксана Лисяченко, номер телефону: 0953504113.

Більше про допомогу

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.