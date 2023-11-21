Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Некоторые украинцы могут получить 5 тыс. гривен — как зарегистрироваться arrow

Некоторые украинцы могут получить 5 тыс. гривен — как зарегистрироваться

21 ноября 2023 10:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Денежная помощь украинцам — как получить 5 тыс. гривен
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Некоторые украинские семьи могут получить материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Регистрация продлится до 1 декабря текущего года.

Об этом говорится в Telegram-канале "Харьков. С Бахмутом в сердце".

Читайте также:

Кто имеет право на помощь в 5 тыс. гривен

Как отмечается, получить денежную помощь могут семьи из Бахмутского городского территориального общества, лишившиеся на войне родных. А именно:

  • родственники погибших или умерших участников АТО/ООС;
  • защитников и защитниц Украины.

Выплата в 5 тыс. гривен ежегодная, предоставляется на всю семью.

Чтобы получить денежные средства, нужно подать соответствующее заявление в Управление соцзащиты населения Бахмутского горсовета. Заявки и пакет документов следует посылать по почте.

Речь идет о таком перечне документов (копии):

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • удостоверение члена семьи погибшего или умершего;
  • справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим;
  • свидетельство о смерти военного;
  • реквизиты счета в банке.

Документы следует отправить по адресу: г. Днепр, отделение "Новой почты" №57. Получатель — Оксана Лисяченко, номер телефона: 0953504113.

 

помощь деньги
Источник: Харьков. С Бахмутом в сердце

Больше о помощи

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины объявило новую образовательно-грантовую программу для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме