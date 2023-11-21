Денежная помощь украинцам — как получить 5 тыс. гривен

Некоторые украинцы могут получить 5 тыс. гривен — как зарегистрироваться
Некоторые украинские семьи могут получить материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Регистрация продлится до 1 декабря текущего года.
Об этом говорится в Telegram-канале "Харьков. С Бахмутом в сердце".
Кто имеет право на помощь в 5 тыс. гривен
Как отмечается, получить денежную помощь могут семьи из Бахмутского городского территориального общества, лишившиеся на войне родных. А именно:
- родственники погибших или умерших участников АТО/ООС;
- защитников и защитниц Украины.
Выплата в 5 тыс. гривен ежегодная, предоставляется на всю семью.
Чтобы получить денежные средства, нужно подать соответствующее заявление в Управление соцзащиты населения Бахмутского горсовета. Заявки и пакет документов следует посылать по почте.
Речь идет о таком перечне документов (копии):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- удостоверение члена семьи погибшего или умершего;
- справка внутренне перемещенного лица (при наличии);
- документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим;
- свидетельство о смерти военного;
- реквизиты счета в банке.
Документы следует отправить по адресу: г. Днепр, отделение "Новой почты" №57. Получатель — Оксана Лисяченко, номер телефона: 0953504113.
Больше о помощи
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины объявило новую образовательно-грантовую программу для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.
Также сообщалось, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.
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