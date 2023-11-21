Денежная помощь украинцам — как получить 5 тыс. гривен

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинские семьи могут получить материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Регистрация продлится до 1 декабря текущего года.

Об этом говорится в Telegram-канале "Харьков. С Бахмутом в сердце".

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Как отмечается, получить денежную помощь могут семьи из Бахмутского городского территориального общества, лишившиеся на войне родных. А именно:

родственники погибших или умерших участников АТО/ООС;

защитников и защитниц Украины.

Выплата в 5 тыс. гривен ежегодная, предоставляется на всю семью.

Чтобы получить денежные средства, нужно подать соответствующее заявление в Управление соцзащиты населения Бахмутского горсовета. Заявки и пакет документов следует посылать по почте.

Речь идет о таком перечне документов (копии):

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение члена семьи погибшего или умершего;

справка внутренне перемещенного лица (при наличии);

документ, подтверждающий родственные отношения с погибшим;

свидетельство о смерти военного;

реквизиты счета в банке.

Документы следует отправить по адресу: г. Днепр, отделение "Новой почты" №57. Получатель — Оксана Лисяченко, номер телефона: 0953504113.

Больше о помощи

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины объявило новую образовательно-грантовую программу для украинских женщин. В ее рамках можно получить до 8 тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о новой денежной помощи для некоторых украинцев. Речь идет о сумме до 45 тысяч гривен.