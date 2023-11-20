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Допомога до 8 тис. доларів — в Україні оголосили нову програму для жінок

20 листопада 2023 14:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мінцифри оголосило нову програму для жінок — як отримати 8 тис. доларів
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Як зазначають у відомстві, гроші виділяють на розвиток бізнесу жінок.

"Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу — запускаємо освітньо-грантову програму "Початок" для підприємиць", — йдеться у повідомленні.

Програма покликана допомогти як тим, хто тільки починає шлях у бізнесі, так і тим, хто вже має власну справу.

У Мінцифри додають, що 200 найяскравіших учасниць отримають по 3 тис. доларів на розвиток бізнесу, а двом учасницям, які матимуть найкращі ідеї, доплатять додатково по 5 тис. доларів.

Особливості програми

Як пояснюють у Міністерстві, програма передбачає онлайн- на офлайн-навчання з:

  • маркетингу;
  • продажів;
  • фінансового планування;
  • цифрової трансформації;
  • сервісу;
  • стратегії ціноутворення;
  • обіцяють консультації провідних психологів;
  • менторський супровід.

Реєстрація триватиме до 30 листопада 2023 року за посиланням.

Освітньо-грантова програма реалізовується завдяки мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес, Міністерству цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine (ООН Жінки в Україні), Посольству Японії в Україні.

"Доєднуйтеся до програми "Початок", щоб підвищити продажі та вийти на нові ринки", — повідомили у Мінцифри.

Більше про фіндопомогу

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Також повідомлялося, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.

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