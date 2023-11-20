Мінцифри оголосило нову програму для жінок — як отримати 8 тис. доларів

Допомога до 8 тис. доларів — в Україні оголосили нову програму для жінок
Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Грантова програма для жінок
Як зазначають у відомстві, гроші виділяють на розвиток бізнесу жінок.
"Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу — запускаємо освітньо-грантову програму "Початок" для підприємиць", — йдеться у повідомленні.
Програма покликана допомогти як тим, хто тільки починає шлях у бізнесі, так і тим, хто вже має власну справу.
У Мінцифри додають, що 200 найяскравіших учасниць отримають по 3 тис. доларів на розвиток бізнесу, а двом учасницям, які матимуть найкращі ідеї, доплатять додатково по 5 тис. доларів.
Особливості програми
Як пояснюють у Міністерстві, програма передбачає онлайн- на офлайн-навчання з:
- маркетингу;
- продажів;
- фінансового планування;
- цифрової трансформації;
- сервісу;
- стратегії ціноутворення;
- обіцяють консультації провідних психологів;
- менторський супровід.
Реєстрація триватиме до 30 листопада 2023 року за посиланням.
Освітньо-грантова програма реалізовується завдяки мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес, Міністерству цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine (ООН Жінки в Україні), Посольству Японії в Україні.
"Доєднуйтеся до програми "Початок", щоб підвищити продажі та вийти на нові ринки", — повідомили у Мінцифри.
Більше про фіндопомогу
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.
Також повідомлялося, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.
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