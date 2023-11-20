Мінцифри оголосило нову програму для жінок — як отримати 8 тис. доларів

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Міністерство цифрової трансформації України оголосило нову освітньо-грантову програму для українських жінок. В її рамках можна отримати до 8 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Як зазначають у відомстві, гроші виділяють на розвиток бізнесу жінок.

"Проходьте безоплатне навчання та отримуйте грант на власну справу — запускаємо освітньо-грантову програму "Початок" для підприємиць", — йдеться у повідомленні.

Програма покликана допомогти як тим, хто тільки починає шлях у бізнесі, так і тим, хто вже має власну справу.

У Мінцифри додають, що 200 найяскравіших учасниць отримають по 3 тис. доларів на розвиток бізнесу, а двом учасницям, які матимуть найкращі ідеї, доплатять додатково по 5 тис. доларів.

Особливості програми

Як пояснюють у Міністерстві, програма передбачає онлайн- на офлайн-навчання з:

маркетингу;

продажів;

фінансового планування;

цифрової трансформації;

сервісу;

стратегії ціноутворення;

обіцяють консультації провідних психологів;

менторський супровід.

Реєстрація триватиме до 30 листопада 2023 року за посиланням.

Освітньо-грантова програма реалізовується завдяки мережі центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес, Міністерству цифрової трансформації, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки UN Women Ukraine (ООН Жінки в Україні), Посольству Японії в Україні.

"Доєднуйтеся до програми "Початок", щоб підвищити продажі та вийти на нові ринки", — повідомили у Мінцифри.

Більше про фіндопомогу

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про нову грошову допомогу для деяких українців. Йдеться про суму до 45 тис. гривень.

Також повідомлялося, в Україні громадяни, які безкоштовно надають житло для проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), мають право на допомогу від держави. Йдеться про суму до 900 гривень щомісяця.