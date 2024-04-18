Мінімальна зарплата у 236 тис. грн — хто в Україні отримує такі виплати

Деяким фахівцям підвищили мінімалку — хто буде отримувати 236 тис. гривень
Українським суддям — членам Вищої ради правосуддя (ВРП) підвищено мінімальну заробітну плату. Тепер їхня щомісячна винагорода не може бути меншою за 236 тисяч гривень.
Про це повідомляє Today.ua.
Зазначається, що 15 квітня набув чинності закон 3588-IX, до якого були внесені зміни, зокрема, і про Вищу раду правосуддя. Перед прийняттям законопроєкту у другому читанні було внесено поправку щодо розміру винагороди члена Вищої ради правосуддя, який є суддею. Він дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5.
Мінімальний розмір зарплати члена Вищої ради правосуддя встановили у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду — 157 650 грн. Після змін додали коефіцієнт 1,5. Таким чином зараз член ВРП отримує від 236 тисяч гривень. Проте члени ВРП — судді можуть отримувати менше. Тому депутати вирішили внести правки до закону і для них.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Верховна Рада днями, окрім оновленого закону про мобілізацію, зобов'язала Кабінет міністрів ухвалити постанову про надання щомісячної винагороди військовослужбовцям на фронті у розмірі 70 тис. гривень. Відомо, яка сума з державного бюджету піде на фінансування додаткових витрат.
Ми також повідомляли, що в огляді Світового банку для країн Європи та Центральної Азії сказано, що в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.
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