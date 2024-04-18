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Деяким фахівцям підвищили мінімалку — хто буде отримувати 236 тис. гривень

18 квітня 2024 11:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Мінімальна зарплата у 236 тис. грн — хто в Україні отримує такі виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українським суддям — членам Вищої ради правосуддя (ВРП) підвищено мінімальну заробітну плату. Тепер їхня щомісячна винагорода не може бути меншою за 236 тисяч гривень.

Про це повідомляє Today.ua.

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Зазначається, що 15 квітня набув чинності закон 3588-IX, до якого були внесені зміни, зокрема, і про Вищу раду правосуддя. Перед прийняттям законопроєкту у другому читанні було внесено поправку щодо розміру винагороди члена Вищої ради правосуддя, який є суддею. Він дорівнює сумі його суддівської винагороди, якщо така сума перевищує розмір посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5. 

Мінімальний розмір зарплати члена Вищої ради правосуддя встановили у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду — 157 650 грн. Після змін додали коефіцієнт 1,5. Таким чином зараз член ВРП отримує від 236 тисяч гривень. Проте члени ВРП — судді можуть отримувати менше. Тому депутати вирішили внести правки до закону і для них.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Верховна Рада днями, окрім оновленого закону про мобілізацію, зобов'язала Кабінет міністрів ухвалити постанову про надання щомісячної винагороди військовослужбовцям на фронті у розмірі 70 тис. гривень. Відомо, яка сума з державного бюджету піде на фінансування додаткових витрат.

Ми також повідомляли, що в огляді Світового банку для країн Європи та Центральної Азії сказано, що в Україні обсяг доходів громадян почав відновлюватись під час воєнного 2023 року. Однак більшість українців заявляють про поглиблення негативної ситуації щодо фінансового стану.

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