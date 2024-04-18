Минимальная зарплата в 236 тыс. грн — кто в Украине получает такие выплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Украинским судьям — членам Высшего совета правосудия (ВРП) повышена минимальная заработная плата. Теперь их ежемесячное вознаграждение не может быть менее 236 тысяч гривен.

Об этом сообщает Today.ua.

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Отмечается, что 15 апреля вступил в силу закон 3588-IX, в который были внесены изменения, в частности, и о Высшем совете правосудия. Перед принятием законопроекта во втором чтении была внесена поправка о размере вознаграждения члена Высшего совета правосудия, который является судьей. Он равен сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Минимальный размер зарплаты члена Высшего совета правосудия установили в размере должностного оклада судьи Верховного Суда — 157 650 грн. После изменений добавили коэффициент 1,5. Таким образом, сейчас член ВРП получает от 236 тысяч гривен. Однако члены ВРП — судьи могут получать меньше. Поэтому депутаты решили внести поправки в закон и для них.

Что еще нужно знать

Напомним, Верховная Рада на днях кроме обновленного закона о мобилизации обязала Кабинет министров принять постановление о предоставлении ежемесячного вознаграждения военнослужащим на фронте в размере 70 тыс. гривен. Известно, какая сумма из государственного бюджета пойдет на финансирование дополнительных расходов.

Мы также сообщали, что в обзоре Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии говорится, что в Украине объем доходов граждан начал возобновляться во время 2023 года. Однако большинство украинцев заявляют об углублении негативной ситуации по финансовому положению.