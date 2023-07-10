Пенсії та соцвиплати в Україні можуть припинити — в чому причина

Деяким категоріям українцям можуть припинити виплату пенсій та соцвиплат
Через закінчення карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це повідомила пресслужба банку.
Як поновити виплату пенсій та соцвиплат
В банку розповіли, що для того, аби пройти ідентифікацію для продовження виплат необхідно:
- Пенсіонеру або одержувачу соціальної допомоги потрібно звернутись до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (Електронне пенсійне посвідчення. — Ред.).
- Пред’явити працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
- Після цього пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги проведуть операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
Наголошується, що за відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.
Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.
Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.