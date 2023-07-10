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Деяким категоріям українцям можуть припинити виплату пенсій та соцвиплат

10 липня 2023 17:11
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Пенсії та соцвиплати в Україні можуть припинити — в чому причина
Пенсіонерка рахує гроші. Фото: ua.depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через закінчення карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО). 

Про це повідомила пресслужба банку

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В банку розповіли, що для того, аби пройти ідентифікацію для продовження виплат необхідно:

  • Пенсіонеру або одержувачу соціальної допомоги потрібно звернутись до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (Електронне пенсійне посвідчення. — Ред.).
  • Пред’явити працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.
  • Після цього пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги проведуть операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Наголошується, що за відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.

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