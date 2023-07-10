Пенсії та соцвиплати в Україні можуть припинити — в чому причина

Пенсіонерка рахує гроші. Фото: ua.depositphotos.com

Через закінчення карантину з 1 вересня 2023 року Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це повідомила пресслужба банку.

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В банку розповіли, що для того, аби пройти ідентифікацію для продовження виплат необхідно:

Пенсіонеру або одержувачу соціальної допомоги потрібно звернутись до будь-якого відділення Ощадбанку. При собі слід мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПП (Електронне пенсійне посвідчення. — Ред.).

Пред’явити працівнику Ощадбанку одночасно основної платіжної картки або основного ЕПП та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Після цього пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги проведуть операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.

Наголошується, що за відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат з числа внутрішньо переміщених осіб Ощадбанк зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Додамо, український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.