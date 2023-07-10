Пенсии и соцвыплаты в Украине могут прекратить – в чем причина

Пенсионерка считает деньги. Фото: ua.depositphotos.com

После окончания карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила прес-служба банка.

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В банке рассказали, что для того чтобы пройти идентификацию для продления выплат необходимо:

Пенсионеру или получателю социальной помощи следует обратиться в любое отделение Сбербанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП (Электронное пенсионное удостоверение. — Ред.).

Предъявить работнику Сбербанка одновременно основной платежной карточки или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

После этого пенсионером или получателем социальной помощи проведут операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Отмечается, что в отсутствие прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц Сбербанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

Напомним, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд. грн.