Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Некоторым категориям украинцам могут прекратить выплату пенсий и соцвыплат arrow

Некоторым категориям украинцам могут прекратить выплату пенсий и соцвыплат

10 июля 2023 17:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пенсии и соцвыплаты в Украине могут прекратить – в чем причина
Пенсионерка считает деньги. Фото: ua.depositphotos.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

После окончания карантина с 1 сентября 2023 года Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила прес-служба банка.

Читайте также:

Как восстановить выплату пенсий и соцвыплат

В банке рассказали, что для того чтобы пройти идентификацию для продления выплат необходимо:

  • Пенсионеру или получателю социальной помощи следует обратиться в любое отделение Сбербанка. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и основную платежную карточку или основное ЭПП (Электронное пенсионное удостоверение. — Ред.).
  • Предъявить работнику Сбербанка одновременно основной платежной карточки или основного ЭПП и паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
  • После этого пенсионером или получателем социальной помощи проведут операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП.

Отмечается, что в отсутствие прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц Сбербанк будет останавливать расходные операции по карточному счету.

Напомним, что в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Добавим, украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд. грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз