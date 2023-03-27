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Деяким пенсіонерам перерахують виплати, хто отримає більше

27 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Деяким пенсіонерам перерахують виплати — хто отримає більше
Підвищені суми мають отримати 500 тисяч пенсіонерів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у квітні перерахують пенсійні виплати ще одній категорії громадян. Більші суми мають отримати 500 тисяч пенсіонерів.

Про це розповіла заступниця голови Міністерства соціальної політики України Дар'я Марчак під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Кому підвищать пенсії

Як зазначила представниця відомства, перерахують виплати для близько 6% пенсіонерів країни, які продовжують працювати.

"З 1 квітня здійснюється перерахунок пенсій, пенсіонерів, що працюють. Протягом того періоду, коли пенсіонери працюють, їхній страховий стаж збільшується. І таким чином, збільшується розмір пенсії, на який вони мають право, виходячи з оновленого, збільшеного страхового стажу", — заявила вона.

Чиновниця зауважила, що зараз невідомо, на скільки саме зростуть їхні виплати. Зміни будуть суто індивідуальними. Підвищення залежатиме від того, який стаж має пенсіонер та співвідношення його зарплати і середньої зарплатні по країні, яка обчислюється для обліку пенсій.

Хто залишиться без перерахунку

За даними Мінсоцполітики, розраховуватимуть квітневе підвищення так: помножать середню зарплатню людини, її стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку.

З огляду на це, деяким працюючим пенсіонерам доведеться залишитися з минулорічним рівнем пенсії. Йдеться про тих, хто має невеликий страховий стаж, якщо розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2,1 тис. грн.

Як перевірити підвищення

Громадяни можуть дізнатися, скільки додано грошей до пенсії після квітневого перерахунку. Це можна зробити самостійно, звернувшись за послугою на портал електронних послуг ПФУ за посиланням.

Для цього достатньо авторизуватися в персональному кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або ID-банкінгу, а потім перевірити інформацію про перерахунок у розділі "Моя пенсія".

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року, коли була проведена масштабна індексація виплат. Українцям цього місяця спрямували 57,6 млрд гривень.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам. Прокурори отримають більше 20 тисяч, а судді — майже 100 тис. грн.

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