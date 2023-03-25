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ПФУ розповів про нюанси фінансування пенсій у березні

25 березня 2023 10:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Індексація пенсій — ПФУ розповів про нюанси фінансування у березні
Українцям цього місяця спрямували на 13% більше коштів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у березні поточного року, коли була проведена масштабна індексація виплат. Українцям цього місяця спрямували 57,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, 24 березня завершили фінансування пенсій за цей місяць. На пенсійні виплати витратили на 6,6 млрд гривень (13%) більше проти попереднього місяця. У лютому на пенсії спрямували 51 млрд гривень.

Як зазначається, 10,2 млрд гривень спрямували на виплати через поштову компанію "Укрпошта", близько 47,4 млрд грн — на банківські рахунки пенсіонерів.

Кому і як підвищили виплати

Як зазначається, у березні індексацію провели на 19,7%, підвищили окремим категоріям громадян мінімальні пенсії та пенсійні виплати. Діапазон підвищення становив 100-1,5 тис. грн.

Як повідомили у ПФУ, загалом перерахували 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення сягає 579,1 грн, а середня пенсія станом на 1 березня становила 5219 грн.

На коефіцієнт 1,197 проіндексували пенсії, призначені відповідно до законів:

  • про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (солідарна система) – 9 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення — 587,41 грн.;
  • про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи — 0,1 млн пенсіонерів, середній розмір підвищення – 998,54 грн;
  • про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби (пенсії військовослужбовцям) — 0,5 млн пенсіонерів, середній – 1073,56 грн.
  • для 0,9 млн пенсій, призначених згідно із законом про державне пенсійне страхування у період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022-го, які не підвищилися з 1 березня, встановлено щомісячну доплату у розмірі 100 грн.

Як зросли мінімальні пенсії:

  • 1,7 млн пенсіонерів від 65 років, які не працюють, та мають від 30 років страхового стажу для жінок та 35 для чоловіків — до 3,12 тис. грн, середній розмір підвищення — 385  грн;
  • 0,1 млн пенсіонерів, які отримують пенсію з інвалідності (військові та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС) — на коефіцієнт збільшення 1,197.

Підвищились мінімальні пенсійні виплати таких категорій:

  • 0,5 млн пенсіонерів від 80 років, які мають страховий стаж не менше 20 років у жінок та не менше 25 років у чоловіків, — до 3,12 тис. грн;
  • 0,3 млн пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, — до 3 тис. грн;
  • 2,1 млн пенсіонерів до 70 років, які мають страховий стаж не менше 30 років у жінок та не менше 35 років у чоловіків, та особи з інвалідністю І групи — до 2,76 тис. грн;
  • 0,3 млн інших категорій непрацюючих пенсіонерів — до 2,52 тис.грн.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

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