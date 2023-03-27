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Некоторым пенсионерам пересчитают выплаты, кто получит больше

27 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Некоторым пенсионерам пересчитают выплаты — кто получит больше
Повышенные суммы должны получить 500 тысяч пенсионеров
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в апреле будут пересчитаны пенсионные выплаты еще одной категории граждан. Большие суммы должны получить 500 тысяч пенсионеров.

Об этом рассказала заместитель главы Министерства социальной политики Украины Дарья Марчак во время эфира телемарафона "Единые новости".

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Кому повысят пенсии

Как отметила представитель ведомства, пересчитают выплаты для около 6% всех продолжающих работать пенсионеров страны.

"С 1 апреля осуществляется перерасчет пенсий работающих пенсионеров. В течение того периода, когда пенсионеры работают, их страховой стаж увеличивается. И таким образом, увеличивается размер пенсии, на который они имеют право, исходя из обновленного, увеличенного страхового стажа", — заявила она.

Чиновница отметила, что сейчас неизвестно, на сколько именно вырастут их выплаты. Изменения будут сугубо индивидуальными. Повышение зависит от того, какой стаж имеет пенсионер и соотношение его зарплаты и средней зарплаты по стране, которая исчисляется для расчета пенсий.

Кто останется без пересчета

По данным Минсоцполитики, будут рассчитывать апрельское повышение следующим образом: умножат среднюю зарплату человека, его стаж и индивидуальный коэффициент заработка.

Ввиду этого некоторым работающим пенсионерам придется остаться с прошлогодним уровнем пенсии. Речь идет о тех, кто имеет небольшой страховой стаж, если расчетный размер пенсии ниже 2,1 тыс. грн.

Как проверить повышение

Граждане могут узнать, сколько добавлено денег к пенсии после апрельского перерасчета. Это можно сделать самостоятельно, обратившись за услугой на портал электронных услуг ПФУ по ссылке.

Для этого достаточно авторизироваться в персональном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга, а затем проверить информацию о перерасчете в разделе "Моя пенсия".

Напомним, Пенсионный фонд Украины рассказал о деталях финансирования пенсий в марте текущего года, когда была произведена масштабная индексация выплат. Украинцам в этом месяце направили 57,6 млрд гривен.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тысяч гривен в среднем платят бывшим народным депутатам. Прокуроры получают более 20 тысяч, а судьи почти 100 тыс. грн.

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