Пенсії не нараховують українцям, які виїхали за кордон — що треба знати

У ПФУ розповіли, що потрібно знати тим, хто виїжджає за кордон

У зв'язку з повномасштабною війною росії багато громадян пенсійного віку виїхали з України за кордон та оформили там постійне місце проживання. Через це виплата українських пенсій автоматично припинилася.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Оформлення виїзду на постійне місце проживання проводить Державна міграційна служба. Дане відомство передає інформацію органам Пенсійного фонду про всіх осіб, що оформили такий виїзд.

На основі цих відомостей нарахування пенсійних виплат припиняється. Це передбачено статтею 51 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне забезпечення".

Як отримати пенсію достроково

Пенсіонери можуть подати у відділення Пенсійного фонду заяви та документи про виїзд на постійне місце проживання за межі України та одержати пенсію наперед. Виплати мають видати за шість місяців, рахуючи з місяця, наступного за місяцем зняття з обліку за місцем проживання.

Оформлення пенсій за кордоном

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають право оформити пенсію дистанційно, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву на призначення пенсії, треба:

зайти на портал Пенсійного фонду;

увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" у розділі "Про пенсійне забезпечення";

надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб одержання повідомлень щодо обробки заяви;

натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком").

Далі на порталі громадянин повинен додати необхідні документи та внести особисту інформацію про себе. Порядок дій такий:

необхідно заповнити анкету, дати згоду на передачу та обробку своїх персональної інформації;

додати скан-копії документів, список яких з'явиться перед формуванням заяви;

перевірити дані, за необхідності підкоригувати їх, підписати заяву за допомогою КЕП, натиснути "Підписати та відправити до ПФУ".

У Пенсійному фонді розповіли, що пенсію не призначать, якщо не буде всіх необхідних документів чи виникли проблеми з підтвердженням стажу чи заробітної плати. У таких випадках потрібно з'явитися в органи ПФУ особисто.

Нагадаємо, у мережі досі не вщухають дискусії щодо несправедливості березневої індексації пенсій. Багато пенсіонерів незадоволені низькими пенсійними виплатами. Критикують сам підхід у підвищенні: більші виплати, до 1,5 тисячі гривень, отримали ті, у кого високі пенсії, тоді як громадянам з маленькими виплатами доплатили мізер.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.