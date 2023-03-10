Індексація пенсій — хто зовсім не отримав підвищення

Деякі категорії пенсіонерів залишаться з колишнім рівнем виплат

В Україні у березні 2023 року виплати практично всіх українських пенсіонерів підвищилися. Однак деякі категорії громадян залишаться з колишнім рівнем пенсій.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Кому пенсії не підвищили

Як повідомили у відомстві на журналістський запит, пенсії дійсно підвищили не всім.

Не передбачена індексація для:

осіб, які продовжують працювати і мають невеликий страховий стаж, а розмір пенсійної виплати не досягає 2,1 тис. гривень;

колишнім працівникам прокуратури;

пенсії, які перевищують максимальний розмір, визначений законом;

отримувачі щомісячного довічного грошового утримання, зокрема колишні судді.

Кому підвищать виплати у квітні та липні

У Мінсоцполітики зазначають, що з 1 квітня запланований автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, з урахуванням збільшеного страхового стажу.



З липня підвищать пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Розмір підвищення становитиме теж близько 19,7%.

Хто залишився незадоволений індексацією

Березнева індексація пенсій у багатьох пенсіонерів викликала невдоволення. На фейсбук-сторінці Пенсійного фонду України (ПФУ) безліч скарг громадян. Вони в основному стосуються розміру індексації. Стверджують, що отримана пенсія не збільшилася на обіцяні 20%.

Зокрема, один із пенсіонерів написав у коментарі, що йому додали тільки 260 гривень, тобто 10% від суми його пенсійної виплати.

"Сьогодні отримав пенсію з обіцяною індексацією (за словами пенсійного фонду 20%, або від 400 до 700 грн), але якось так вийшло, навіть не розумію чому, що до індексації отримував 2,5 тис.грн, а з індексацією в 20% аж 2,76 тис. Тобто реальна індексація 10% або 260 грн. Чому одразу не казати людям правду, нащо брехати?" — йдеться у повідомленні.

Представники Пенсійного фонду прокоментували дану скаргу. Вони пояснили, що, ймовірно, він належить до категорії пенсіонерів, які раніше отримували 2,3 тис. гривень, які у грудні минулого року підняли до 2,5 тис., а зараз додали так звану "державну дотяжку" у розмірі 260 гривень, відповідно до нової ухвали уряду.

В ухвалі Кабінету міністрів від 24.02.23 року сказано, що певна категорія пенсіонерів не має права отримувати менше ніж 2,76 тис. грн з урахуванням усіх доплат, надбавок, дотяжок і т.д. Таким пенсіонерам призначена щомісячна доплата в сумі, якої не вистачає до 2,76 тис. грн.

Варто зауважити, що уряд запровадив граничний розмір індексації пенсій. Він встановлений на рівні 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсії та страхових виплат, незалежно від категорії. Повноваження встановити відповідне обмеження надано уряду законом про державний бюджет на 2023 рік.

Таке обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявні фінансові ресурси на проведення індексації, та не залишити осторонь ту категорію українців, яка отримує найменші виплати, йдеться у постанові.

При цьому мінімальне підвищення становить лише 100 грн. Йдеться про випадки, якщо за розрахунком сума індексації є меншою.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.