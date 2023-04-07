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Некоторым пенсионерам прекращают выплаты: кому и почему не будет начислений

7 апреля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии не начисляют украинцам, выехавшим за границу — что нужно знать
В ПФУ рассказали, что нужно знать тем, кто выезжает за границу
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В связи с полномасштабной войной россии много граждан пенсионного возраста выехали из Украины за границу и оформили там постоянное место жительства. Поэтому выплата украинских пенсий автоматически прекратилась.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Оформление выезда на постоянное место жительства проводит Государственная миграционная служба. Данное ведомство передает информацию органам Пенсионного фонда обо всех лицах, оформивших такой выезд.

На основании этих сведений начисление пенсионных выплат прекращается. Это предусмотрено статьей 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном обеспечении".

Как получить пенсию досрочно

Пенсионеры могут подать в отделение Пенсионного фонда заявления и документы о выезде на постоянное место жительства за пределы Украины и получить пенсию досрочно. Выплаты должны выдать за шесть месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Оформление пенсий за границей

Украинцы, временно находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют право оформить пенсию дистанционно, воспользовавшись сайтом электронных услуг Пенсионного фонда.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии, нужно:

  • зайти на портал Пенсионного фонда;
  • войти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  • выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии" в разделе "О пенсионном обеспечении";
  • дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления;
  • нажать "Продолжить" и выбрать вид пенсии (например, "Пенсия по возрасту").

Далее, на портале гражданин должен добавить необходимые документы и внести личную информацию о себе. Порядок действий таков:

  • необходимо заполнить анкету, дать согласие на передачу и обработку своей персональной информации;
  • добавить скан-копии документов, список которых появится перед формированием заявления;
  • проверить данные, при необходимости подкорректировать их, подписать заявление с помощью КЭП, нажать Подписать и отправить в ПФУ.

В Пенсионном фонде рассказали, что пенсию не назначат, если не будет всех необходимых документов или возникли проблемы с подтверждением стажа или заработной платы. В таких случаях следует явиться в органы ПФУ лично.

Напомним, в сети до сих пор не утихают дискуссии о несправедливости мартовской индексации пенсий. Многие пенсионеры недовольны низкими пенсионными выплатами. Критикуют сам подход в повышении: большие выплаты, до 1,5 тысячи гривен, получили те, у кого высокие пенсии, тогда как гражданам с маленькими выплатами доплатили мизер.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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