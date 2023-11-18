Зарплати в Україні — деякі українці отримають більше у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році влада має намір двічі підвищити мінімальну заробітну плату. З огляду на це, реальна зарплата зросте на 8,5%.

Про це розповіла голова Правління "Ліга банків України" Олена Коробкова.

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За її словами, згідно з бюджетом на наступний рік, мінімальна заробітна плата після двох підвищень зросте до 8 тисяч гривень, що є позитивним трендом.

Однак, за оцінками уряду, середня заробітна плата становитиме майже 22 тисячі гривень.

"Тобто реальна заробітна плата збільшиться на 8,5%, враховуючи нашу інфляцію", — повідомила Олена Коробкова.

Заробітні плати підвищаться у працівників бюджетної сфери.

Середня зарплата в Україні

За даними Державної служби статистики, середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року становила 16,3 тис. грн.

Як пише Держстат, середня зарплата (без окупованих територій) у першому кварталі поточного року становила 15,43 тис. грн, у другому — 17,17 тис. грн. Середня зарплата у першому півріччі сягнула 16,3 тис. грн.

Як відомо, показник середньої заробітної плати — це зарплата з нарахуваннями (брутто).

Топ-5 сфер економіки із найвищими середньомісячною зарплатою:

36,54 тис. грн — Інформація та телекомунікації;

32,94 тис. грн — Фінансова та страхова діяльність;

28,17 тис. грн — Авіаційний транспорт;

21,86 тис. грн — Професійна, наукова та технічна діяльність;

20,5 тис. грн — Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування.

У порівнянні з першою половиною 2022 року, середня зарплата номінально зросла на 15,1%, реально (із урахуванням інфляції за період) — знизилась на 3,6%.

Враховуючи сповільнення інфляції очікується реальне зростання середньої зарплати за підсумками року. У своєму жовтневому прогнозі Національний банк оцінював відповідне зростання у 3,9%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплатня у першій половині 2023 року дорівнювала 446 доларів проти 479 доларів до війни — у першій половині 2021 року.

Більше про роботу

Нагадаємо, в Україні велика частина громадян працюють не за отриманою спеціальністю. Хтось одразу змінив сферу діяльності, а дехто перекваліфікувався значно пізніше.

Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — на кілька тисяч гривень менше.