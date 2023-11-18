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Некоторым украинцам повысят зарплату на 8,5% — кто получит больше

18 ноября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — некоторые украинцы получат больше в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году власти намерены дважды повысить минимальную заработную плату. Учитывая это, реальная зарплата вырастет на 8,5%.

Об этом рассказала глава Правления "Лига банков Украины" Елена Коробкова.

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По ее словам, согласно бюджету на следующий год, минимальная заработная плата после двух повышений вырастет до 8 тыс. грн, что является положительным трендом.

Однако, по оценкам правительства, средняя заработная плата составит около 22 тыс. грн.

"То есть реальная заработная плата увеличится на 8,5%, учитывая нашу инфляцию", — сообщила Елена Коробкова.

Заработные платы повысятся у работников бюджетной сферы.

Средняя зарплата в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя зарплата в Украине в первой половине 2023 года составила 16,3 тыс. грн.

Как пишет Госстат, средняя зарплата (без оккупированных территорий) в первом квартале текущего года составила 15,43 тыс. грн., во втором — 17,17 тыс. грн. Средняя зарплата в первом полугодии — 16,3 тыс. грн.

Как известно, показатель средней заработной платы — это зарплата с начислениями (брутто).

Топ-5 сфер экономики с самой высокой среднемесячной зарплатой:

  • 36,54 тыс. грн — Информация и телекоммуникации;
  • 32,94 тыс. грн — Финансовая и страховая деятельность;
  • 28,17 тыс. грн — Авиационный транспорт;
  • 21,86 тыс. грн — Профессиональная, научная и техническая деятельность;
  • 20,5 тыс. грн — Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование.

По сравнению с первой половиной 2022 года средняя зарплата номинально выросла на 15,1%, реально (с учетом инфляции за период) снизилась на 3,6%.

Учитывая замедление инфляции, ожидается реальный рост средней зарплаты по итогам года. В своем октябрьском прогнозе Национальный банк оценивал соответствующий рост в 3,9%.

В долларовом эквиваленте по официальному курсу средняя зарплата в первой половине 2023 года была равна 446 долларов против 479 долларов до войны — в первой половине 2021 года.

Больше о работе

Напомним, в Украине большая часть граждан работает не по полученной специальности. Кто-то сразу изменил сферу деятельности, а некоторые переквалифицировались значительно позже.

Также мы писали, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тыс. грн. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев на несколько тысяч гривен меньше.

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