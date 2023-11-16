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Деяким українцям виплатять до 500 тис. грн — унікальна програма уряду

16 листопада 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошова допомога на житло — українцям виплатять до 500 тис. грн
Пачка грошових купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, житло яких серйозно постраждало через російську агресію, невдовзі отримають чималу матеріальну компенсацію в рамках урядової програми. Розраховувати на нові виплати зможуть протягом двох найближчих тижнів.

Нові виплати анонсувала очільниця Комітету ВРУ з організації держвлади, місцевого самоврядування Олена Шуляк.

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Компенсації до 500 тис. грн від "єВідновлення"

Голова профільного комітету заявила, що нині фінансування направлене на ремонт тих об'єктів, які мають незначні пошкодження, і підлягають швидкому відновленню. Тоді як невдовзі стартують виплати більш солідних сум.

"Незабаром українці зможуть отримати компенсацію до 500 тис. грн за більш серйозніші пошкодження", — повідомила чиновниця.

Шуляк нагадує, що всі, хто потребує допомоги з відновлення житла, можуть подавати заявки на отримання грошей через портал державних послуг "Дія".

Водночас сам етап нарахування компенсацій працюватиме подібно до першого етапу держпрограми. Заявки опрацюють спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування.

Деталі програми з відбудови житла

За словами Олени Шуляк, з 1 листопада поточного року українці можуть обмінювати житлові сертифікати на нову нерухомість. Найбільша кількість заявок надійшла від жителів Харківської та Київської областей.

Вона зауважила, що громадяни можуть обрати будь-який тип нерухомості будь-де в Україні.

"Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці", — повідомила вона.

За затвердженими урядом нормами, встановлено середню вартість квадратного метра на рівні 36,42 тис. грн, проте коригується залежно від різних факторів:

  • регіональним — знищене житло у різних містах має різницю у вартості;
  • кількістю кімнат — квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;
  • віком зруйнованого будинку — старий або новобудова.

Які необхідні документи для заявки

Для опрацювання комісією заявки, потрібне зареєстроване повідомлення про зруйноване майно, за яке громадянин має намір отримати житловий сертифікат на купівлю нового житла.

Також необхідна верифікована картка платників податків у застосунку "Дія", окрім того — витяг про несудимість в застосунку "Дія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні продовжуються виплати громадянам в рамках програми "єВідновлення". Щотижня змінюються цифри щодо поданих заяв та виплачених компенсацій. А останнім часом зменшився чек. 

Також у Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям. Йдеться про кошти за низкою урядових програм.

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