Допомога під час війни — які суми виділили українцям

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Кабінеті міністрів розповіли, скільки з початку повномасштабного вторгнення РФ виділили допомоги українцям. Йдеться про кошти за низкою урядових програм.

Про це йшлося на засіданні уряду, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Скільки грошей за час війни перерахували українцям

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за час війни українцям перерахували сотні мільярдів гривень на житлові компенсації, доступні кредити та як гранти. Кошти надали партнери України для фінансування дефіциту державного бюджету.

За його словами, міжнародна підтримка, яку спрямовують на урядові програми, допомагають у відновленні України. Уряд виділяє також мільярдні суми на відновлення медзакладів та інші пошкоджені об'єкти від агресії Росії.

Програма "5-7-9%"

Зокрема, з 24 лютого минулого року за цією програмою "5-7-9%" українські підприємці отримали більш ніж 39 тисяч пільгових кредитів сумарно на понад 152 млрд гривень. Половина цього кредитного портфеля спрямована на аграрний сектор, 25% — на торгівлю, до 15% — на промисловість.

Програма "єРобота"

З моменту старту грантової програми "еРобота" малий бізнес та мікробізнес отримали 1,7 млрд гривень. На створення садів та теплиць фермерам перерахували 470 млн гривень, переробним підприємствам близько 2 млрд гривень.

Програма "еВідновлення"

За програмою "еВідновлення" на компенсації українцям, житло яких постраждало від російської агресії, спрямували 4,4 млрд гривень. Загалом на відшкодування за пошкоджене майно українці отримали більш ніж 50 тисяч заявок. Найбільше в таких областях:

Харківщина;

Київщина;

Миколаївщина.

Як компенсацію населенню перерахували 1,5 млрд гривень.

Більше про держдопомогу

Нагадаємо, українців, які втратили врожаї через теракт, влаштований Росією на греблі Каховської ГЕС, попередили про кінцевий термін подачі заявок на державні компенсації. Йдеться про одноразову грошову допомогу у близько 3,3 тис. грн за одну сотку втраченого врожаю.

Також повідомлялося, що український уряд готує масштабну реформу усієї системи соціального захисту. У рамках переформатування усі пільги переглянуть та уніфікують.

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