Денежная помощь на жилье — украинцам выплатят до 500 тыс. грн

Некоторым украинцам выплатят до 500 тыс. грн — уникальная программа правительства
Украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы. Рассчитывать на новые выплаты смогут в течение ближайших двух недель.
Новые выплаты анонсировала глава Комитета ВРУ по организации госвласти, местного самоуправления Елена Шуляк.
Компенсации до 500 тыс. грн от "єВідновлення"
Глава профильного комитета заявила, что сейчас финансирование направлено на ремонт тех объектов, которые имеют незначительные повреждения, и подлежат быстрому восстановлению. В то время как вскоре стартуют выплаты более солидных сумм.
"В скором времени украинцы смогут получить компенсацию до 500 тыс. грн за более серьезные повреждения", — сообщила чиновница.
Шуляк напоминает, что все нуждающиеся в помощи по восстановлению жилья могут подавать заявки на получение денег через портал государственных услуг "Дія".
В то же время сам этап начисления компенсаций будет работать подобно первому этапу госпрограммы. Заявки обработают специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления.
Детали программы по восстановлению жилья
По словам Елены Шуляк, с 1 ноября текущего года украинцы могут обменивать жилищные сертификаты на новую недвижимость. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Харьковской и Киевской областей.
Она отметила, что граждане могут выбрать любой тип недвижимости где угодно в Украине.
"Если человек потерял частный дом, он может выбрать либо сертификат и обменять его на квартиру, либо получить деньги и отстроить новое жилье на своем земельном участке", — сообщила она.
По утвержденным правительством нормам, установлена средняя стоимость квадратного метра на уровне 36,42 тыс. грн, однако корректируется в зависимости от различных факторов:
- региональным — уничтоженное жилье в разных городах имеет разницу в стоимости;
- количеством комнат — квадратный метр в однокомнатных квартирах дороже, чем в четырехкомнатных;
- возрастом разрушенного дома — старый или новостройка.
Какие необходимы документы для заявки
Для обработки комиссией заявки требуется зарегистрированное сообщение о разрушенном имуществе, за которое гражданин намерен получить жилищный сертификат на покупку нового жилья.
Также необходима верифицированная карточка налогоплательщиков в приложении "Дія", кроме того — справка о несудимости в приложении "Дія".
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине продолжаются выплаты гражданам в рамках программы "єВідновлення". Еженедельно меняются цифры по поданным заявлениям и выплаченным компенсациям. А в последнее время уменьшился чек.
Также в Кабинете Министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощи украинцам. Речь идет о средствах по ряду правительственных программ.
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