Денежная помощь на жилье — украинцам выплатят до 500 тыс. грн

Пачка денежных купюр. Фото: NBU

Украинцы, жилье которых серьезно пострадало из-за российской агрессии, вскоре получат немалую материальную компенсацию в рамках правительственной программы. Рассчитывать на новые выплаты смогут в течение ближайших двух недель.

Новые выплаты анонсировала глава Комитета ВРУ по организации госвласти, местного самоуправления Елена Шуляк.

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Компенсации до 500 тыс. грн от "єВідновлення"

Глава профильного комитета заявила, что сейчас финансирование направлено на ремонт тех объектов, которые имеют незначительные повреждения, и подлежат быстрому восстановлению. В то время как вскоре стартуют выплаты более солидных сумм.

"В скором времени украинцы смогут получить компенсацию до 500 тыс. грн за более серьезные повреждения", — сообщила чиновница.

Шуляк напоминает, что все нуждающиеся в помощи по восстановлению жилья могут подавать заявки на получение денег через портал государственных услуг "Дія".

В то же время сам этап начисления компенсаций будет работать подобно первому этапу госпрограммы. Заявки обработают специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления.

Детали программы по восстановлению жилья

По словам Елены Шуляк, с 1 ноября текущего года украинцы могут обменивать жилищные сертификаты на новую недвижимость. Наибольшее количество заявок поступило от жителей Харьковской и Киевской областей.

Она отметила, что граждане могут выбрать любой тип недвижимости где угодно в Украине.

"Если человек потерял частный дом, он может выбрать либо сертификат и обменять его на квартиру, либо получить деньги и отстроить новое жилье на своем земельном участке", — сообщила она.

По утвержденным правительством нормам, установлена средняя стоимость квадратного метра на уровне 36,42 тыс. грн, однако корректируется в зависимости от различных факторов:

региональным — уничтоженное жилье в разных городах имеет разницу в стоимости;

количеством комнат — квадратный метр в однокомнатных квартирах дороже, чем в четырехкомнатных;

возрастом разрушенного дома — старый или новостройка.

Какие необходимы документы для заявки

Для обработки комиссией заявки требуется зарегистрированное сообщение о разрушенном имуществе, за которое гражданин намерен получить жилищный сертификат на покупку нового жилья.

Также необходима верифицированная карточка налогоплательщиков в приложении "Дія", кроме того — справка о несудимости в приложении "Дія".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине продолжаются выплаты гражданам в рамках программы "єВідновлення". Еженедельно меняются цифры по поданным заявлениям и выплаченным компенсациям. А в последнее время уменьшился чек.

Также в Кабинете Министров рассказали, сколько с начала полномасштабного вторжения РФ выделили помощи украинцам. Речь идет о средствах по ряду правительственных программ.