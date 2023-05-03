Пенсії в Україні — деяким українцям заморозять виплати

Люди літнього віку. Фото: Unplush

В Україні фахівці Пенсійного фонду України та Міністерства фінансів спільно проводитимуть перевірку соціальних виплат та пенсій громадян. У деяких випадках державні виплати "заморозять".

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

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У яких випадках виплати "заморозять"

Як зазначають у Мінсоцполітики, за підсумком перевірок виплати пенсій деяким громадянам можуть бути припинені. Таке рішення ухвалюватиме Пенсійний фонд.

У відомстві розповіли, про які випадки йдеться:

якщо пенсію призначили на підставі документів, що містять недостовірну інформацію;

на час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана українським парламентом;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання призначеної пенсії упродовж шести місяців;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

Зокрема, Міграційна служба фіксуватиме перетин кордону населенням, тому така інформація оперативно потраплятиме у Мінфін та Пенсійний фонд під час верифікації. Відтак, у таких громадян можуть забрати виплати.

При цьому перевірятимуть пенсіонерів протягом кількох років. Громадян, які незаконно отримували кошти, можуть змусити повернути їх до державного бюджету.

Проєкт відповідного наказу оприлюднено для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).

Кого вже зараз позбавляють пенсії

При цьому українське законодавство містить норму, за якою пенсійні виплати за рішеннями органів Пенсійного фонду припиняються на весь період проживання пенсіонерів за кордоном, "якщо інше не передбачають міжнародні договори України".

Так, якщо пенсійні виплати ніхто не забирає, а термін дії банківської картки сплив, то відбувається автоматичний переказ коштів на Укрпошту. Про такі факти банки сповіщають в органи ПФУ. Якщо ж пенсіонери не забирають свої виплати і на пошті більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Як поновити виплати

В Мінсоцполітики пояснили, що виплату коштів пенсіонерам у деяких випадках можна буде поновити. Зокрема, для того, щоб відновити можливість користуватися пенсійними картками та отримувати виплати, необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду для підтвердження особи.

"Якщо пенсіонер з'являється і підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжується", — розповіла заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак.

Більше про пенсії

Нагадаємо, днями уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта" (за наявності технічної можливості здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Також ми писали, що в Україні як жінки, так і чоловіки можуть отримати три додаткові роки страхового стажу. Період догляду за малолітніми дітьми може увійти до страхового стажу одного з батьків, якщо в цей час були змушені відмовитися від роботи.