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Пенсіонери зможуть отримати виплати за кордоном: як скористатися нововведенням

20 квітня 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії за кордоном — як пенсіонерам отримати виплати
Українські громадяни на березі моря. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні уряд передбачив можливість виплати пенсій українцям, які виїхали за кордон на тимчасове проживання у зв'язку з війною. Кошти можна буде отримати шляхом міжнародного переказу через АТ "Укрпошта".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Деталі нововведення

Постанову, ухвалену Кабінетом міністрів, розробило Міністерство соціальної політики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Вони відбуваються під головуванням віцепрем’єрки, голови Мінреінтеграції Ірини Верещук.

Йдеться про поновлення виплат для українських громадян, які зараз перебувають за кордоном, і які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Як отримати пенсію за кордоном

Завдяки рішенню уряду виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном (за наявності технічної можливості в Укрпошти здійснювати перекази коштів у країну перебування).

Ця категорія пенсіонерів за кордоном зможе поновити отримання виплат шляхом надсилання заяви поштою у порядку, визначеному Пенсійним фондом України (ПФУ).

"Для отримання пенсії постановою передбачена можливість укладення договорів банківського рахунка з українськими банками. Йдеться про банки, які не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, в тому числі банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі", — пояснюють у відомстві.

Тож, якщо громадянин захоче отримувати пенсію через банк, заяву про виплату можна буде подавати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Це можна зробити разом з відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування офісу фінустанови.

Окрім того, за бажанням пенсіонерів виплати можна буде отримувати у відділенні пошти.

Оформлення пенсій за кордоном

Також українці, які тимчасово перебувають за кордоном та досягли пенсійного віку, мають право оформити пенсію дистанційно, скориставшись сайтом електронних послуг Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву на призначення пенсії, треба:

  • зайти на портал Пенсійного фонду;
  • увійти в особистий кабінет за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • обрати вкладку "Заява про призначення пенсії" у розділі "Про пенсійне забезпечення";
  • надати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб одержання повідомлень щодо обробки заяви;
  • натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії (як приклад, "Пенсія за віком").

Далі на порталі громадянин повинен додати необхідні документи та внести особисту інформацію про себе. Порядок дій такий:

  • необхідно заповнити анкету, дати згоду на передачу та обробку своїх персональної інформації;
  • додати скан-копії документів, список яких з'явиться перед формуванням заяви;
  • перевірити дані, за необхідності підкоригувати їх, підписати заяву за допомогою КЕП, натиснути "Підписати та відправити до ПФУ".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що збільшити пенсію шляхом внесення добровільних страхових внесків можна тільки до призначення пенсії. Це не можуть робити родичі чи хто-небудь інший за пенсіонера.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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