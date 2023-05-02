Накопичувальні пенсії — в уряді озвучили проблеми реформи

Люди пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE

В Україні запровадження накопичувальних пенсій можуть відтермінувати. Раніше у владі заявляли, що відповідний закон має запрацювати якомога швидше.

Про це розповів заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі "Громадського радіо".

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Проблеми пенсійної реформи

За його словами, впровадження закону про накопичувальні пенсії можуть відтермінувати. Це може стати тим консенсусом, який знайдуть у сесійній залі. Він припускає, що можливо дату перенесуть на 2030 рік, а за цей час підготують відповідну базу, зокрема, створять Пенсійний фонд.

"Закон ухвалюють, але запроваджують не з січня наступного року, а, наприклад з 2030 року, а до того часу створюється пенсійний фонд. Пілотний проєкт можуть запровадити й тоді це може працювати, в іншому разі — це може завершитись ще одним мертвонародженим законопроєктом", — пояснив представник Мінсоцполітики.

Він зауважив, що у 2023 році цей законопроєкт не зможе запрацювати. Хоч загалом пенсійна система вимагає послідовної реформи, однак, для того, щоб накопичувальна пенсійна система працювала ефективно, необхідно, щоб на рахунок громадянина нараховувалось не менше 8-10% від його зарплати.

"Цим законопроєктом пропонується, що роботодавець за рахунок ЄСВ з 2025 року перераховуватиме на персональний рахунок 1% і 1% буде покривати державний бюджет, а вже через рік це буде 3% і так далі. Якщо громадянин ще сам буде відраховувати кошти на свій персоналізований рахунок то це буде інша сума", — каже Цимбалюк.



Зараз в Україні недостатньо працюють фондові ринки, а гроші не можуть лежати "мертво", вони мають давати дохід.

"Щоб успішно працювала система, потрібно створити нові робочі місця, повинен бути ріст економіки. Також створення реального фондового ринку, щоб ці гроші давали дохід тим, хто є їх владниками", — зазначив заступник міністра.

Хоч автори закону ставлять завдання, щоб запустити механізм, проте ефективно він почне працювати виключно після війни та перемоги, після відбудови України. Тоді буде ріст економіки й створення робочих місць, наголосив Михайло Цимбалюк.

Законопроєкт про накопичувальну пенсію

17 квітня поточного року народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Як йдеться у пояснювальній записці до документа, пенсійна реформа має запрацювати з 1 січня 2024 року і дозволить додатково відкладати на старість українцям за рахунок ЄСВ.

Документ передбачає обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих українців до досягнення ними 55 років, а також обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків за найманих працівників.

Законопроєкт пропонує комбіновану модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому Пенсійному фонді, створеному державою, на період до 31 грудня 2025-го, після чого учасники системи зможуть обирати для себе будь-які авторизовані недержавні пенсійні фонди, куди сплачуватимуть внески на свою користь та будуть формувати пенсійні накопичення.

Нагадаємо, в Україні для виходу на пенсію необхідно мати достатню кількість страхового стажу, цього року — це щонайменше 30 років. При цьому до 2028 року він збільшуватиметься. Оскільки не кожен має стільки у трудовому доробку, громадянам пропонують самостійно накопичити стаж, навіть не працюючи.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді відзвітували про завершення фінансування пенсійних виплат за квітень поточного року. Загальна сума коштів, яку спрямували на виплати, виявилась меншою, ніж було у березні.