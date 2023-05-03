Пенсии в Украине — некоторым украинцам заморозят выплаты

Люди пожилого возраста. Фото: Unplush

В Украине специалисты Пенсионного фонда Украины и Министерства финансов будут совместно проводить проверку социальных выплат и пенсий граждан. В некоторых случаях государственные выплаты "заморозят".

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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В каких случаях выплаты "заморозят"

Как отмечают в Минсоцполитики, по итогам проверок выплаты пенсий некоторым гражданам могут быть приостановлены. Такое решение будет принимать Пенсионный фонд.

В ведомстве рассказали, о каких случаях идет речь:

если пенсию назначили по документам, содержащих недостоверную информацию;

на время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено украинским парламентом;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев;

в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

В частности, Миграционная служба будет фиксировать пересечение границы населением, поэтому такая информация будет оперативно попадать в Минфин и Пенсионный фонд во время верификации. Следовательно, у таких граждан могут забрать выплаты.

При этом будут проверять пенсионеров несколько лет. Граждан, незаконно получавших средства, могут вынудить вернуть их в государственный бюджет.

Проект соответствующего приказа обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Кого уже сейчас лишают пенсии

При этом украинское законодательство содержит норму, согласно которой пенсионные выплаты по решениям органов Пенсионного фонда прекращаются на весь период проживания пенсионеров за границей, "если иное не предусматривает международных договоров Украины".

Так, если пенсионные выплаты никто не забирает, а срок действия банковской карты истек, то происходит автоматический перевод средств на Укрпочту. О таких фактах банки извещают органы ПФУ. Если же пенсионеры не забирают свои выплаты и на почте более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Как восстановить выплаты

В Минсоцполитики объяснили, что выплату средств пенсионерам можно будет возобновить. В частности, для того чтобы восстановить возможность пользоваться пенсионными карточками и получать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда для подтверждения личности.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", — рассказала заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

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Напомним, на днях правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Украине как женщины, так и мужчины могут получить три дополнительных года страхового стажа. Период ухода за малолетними детьми может войти в страховой стаж родителя, если в это время были вынуждены отказаться от работы.