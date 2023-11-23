Деяким українцям значно підвищать зарплату — кого стосується

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: Сьогодні

Уряд розглядає зміни в оплаті праці працівників місцевих державних адміністрацій. Так, у них збільшиться заробітна плата майже вдвічі.

Відповідна Постанова №1223 від 21 листопада 2023 року з'явилася на сайті Кабінету міністрів.

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Відповідно до Постанови, місцеві державні адміністрації, розташовані на територіях відновлення або територіях, де тривають чи тривали бойові дії, зможуть отримувати додаткові кошти для виплати заробітної плати з місцевих бюджетів.

"Розмір коштів може сягати до 100% затвердженого у державному бюджеті України на відповідний рік фонду оплати праці працівників місцевих державних адміністрацій", — зазначено в документі.

Нагадаємо, що 2024 року влада має намір двічі підвищити мінімальну заробітну плату. З огляду на це, реальна зарплата зросте на 8,5%.

Також ми писали, що в Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.