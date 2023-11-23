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Некоторым украинцам значительно повысят зарплату — кого касается

23 ноября 2023 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Некоторым украинцам значительно повысят зарплату — кого касается
Мужчина держит в руках деньги. Фото: Сегодня
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.

Соответствующее постановление №1223 от 21 ноября 2023 года появилось на сайте Кабинета министров.

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Согласно Постановлению, местные государственные администрации, расположенные на территориях восстановления или территориях, где продолжаются или продолжались боевые действия, смогут получать дополнительные средства для выплаты заработной платы из местных бюджетов.

"Размер средств может достигать 100% утвержденного в государственном бюджете Украины на соответствующий год фонда оплаты труда работников местных государственных администраций", — говорится в документе.

Напомним, что в 2024 году власти намерены дважды повысить минимальную заработную плату. Учитывая это, реальная зарплата вырастет на 8,5%.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.

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