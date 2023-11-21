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В Україні зросли зарплати — відомо, хто отримав на 80% більше

21 листопада 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні зросли — відомо, хто отримав майже удвічі більше
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні зріс показник середньомісячної заробітної плати. Державна служба статистики проаналізувала розмір виплат за різними видами економічної діяльності.

Про це йдеться у матеріалах Держстату, пише Ligazakon.net.

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Як змінилась зарплата

За цими даними, середньомісячний розмір заробітної плати у другому кварталі 2023 року становив 17,17 тис. грн. Це на близько 25% більше проти такого ж періоду у 2022 році.

Найбільш істотно підвищилась зарплата у працівників таких сфер діяльності:

  • водний транспорт — на 83,1%, до 21,51 тис. грн
  • сфера торгівлі — на 69,9%, до 20,66 тис. грн;
  • авіаційний транспорт — на 69,1%, до 29,66 тис. грн.

Найслабше зростання середньомісячної зарплати у таких галузях:

  • охорона здоров'я — на 9,2%, до 14,56 тис.  грн;
  • сфера освіти — на 9,4%, до 13 тис. грн;
  • творчість, мистецтво та розваги — на 12,1%, до 11,1 тис. грн.

Суттєво змінились виплати у галузі "Фінансова та страхова діяльність". Фінансисти у середньому отримують на 34,7% більше — 32,8 тис. грн.

Заробітні плати у сфері "Професійна, наукова та технічна діяльність" теж додали 2023 року. Середня виплата зросла на 21%, до 22,9 тис. грн.

У галузі "Державне управління й оборона" зарплату підвищили на понад 13%. Такі працівники одержують по 21,9 тис. грн.

За даними Держстату, найвищий показник середньої заробітної плати у другому кварталі зафіксували у галузі інформації та телекомунікацій — 36,48 тис. грн.

Тоді як найменший — у сфері культури. Працівники бібліотек музеїв отримують у середньому 9,61 тис. грн.

Динаміка середніх зарплат за різними видами діяльності

зарплати
Джерело: Держстат

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні під час війни активно шукають на роботу низку спеціалістів у Збройні сили України. Обіцяють доволі високу заробітну плату, а також доплати у кілька десятків тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні потрібні слюсарі, яким готові платити до 120 тис. грн. Також гарантують повний соціальний пакет. Йдеться про роботу на посаді слюсаря у військовій частині Збройних сил України.

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