Допомога від міжнародних організацій — чи треба декларувати доходи

Раніше у податковій закликали громадян звітувати про такі доходи / Фото: google.com

Українці не зобов'язані декларувати матеріальну допомогу, яку одержали від інших країн та міжнародних організацій через війну. З таким роз’ясненням звернулося до громадян Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Про це йдеться на офіційному сайті агентства.

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Звітування про доходи

Декларуванню не підлягають кошти від Всесвітньої продовольчої програми ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, коштів ЮНІСЕФ, Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, окрім грошей, отриманих від рф.

"Чи потрібно декларувати допомогу від міжнародних організацій та інших держав? Ні. Незалежно від того, чи перебували ви на території України, чи за кордоном у час, коли отримували цю допомогу, декларувати її не потрібно", — повідомили у відомстві.

Стосується це тих декларацій, звітний період яких повністю чи частково припадає на період дії воєнного стану.

У НАЗК зауважили, що якщо громадяни вже подали декларації, де вказані грошові виплати від міжнародних організацій чи іноземних держав, то це не потягне за собою юридичних наслідків. У наступних деклараціях можна не зазначати такі виплати.

Декларування доходів від уряду

Водночас грошову допомогу отриману від України декларувати потрібно. Це може бути: покриття витрат на проживання (допомога на проживання переселенців); компенсація витрат, пов’язаних із безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) ВПО; допомога цивільному населенню, яке евакуюється;фіндопомога цивільному населенню деокупованих населених пунктів.

"Зокрема, це стосується грошової допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам (ВПО) від держави, у тому числі за поданими через платформу "єДопомога" заявками", — додали в НАЗК.

Варто зауважити, що до цього роз'яснення у податковій закликали громадян, як в Україні, так і за кордоном, відзвітувати про такі доходи.

Нагадаємо, українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.