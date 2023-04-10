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Декларирование помощи от международных организаций: в НАПК сделали важное заявление

10 апреля 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от международных организаций — нужно ли декларировать доходы
Ранее в налоговой призвали граждан отчитываться о таких доходах / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы не обязаны декларировать материальную помощь, полученную от других стран и международных организаций в результате войны. С таким разъяснением обратилось к гражданам Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом говорится на официальном сайте агентства.

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Декларированию не подлежат средства Всемирной продовольственной программы ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, средств ЮНИСЕФ, Миссии Международного комитета Красного Креста в Украине, кроме денег, полученных от рф.

"Нужно ли декларировать помощь от международных организаций и других государств? Нет. Независимо от того, находились ли вы на территории Украины или за границей в то время, когда получали эту помощь, декларировать ее не нужно", — сообщили в ведомстве.

Это касается тех деклараций, отчетный период которых полностью или частично приходится на период действия военного положения.

В НАПК отметили, что если граждане уже подали декларации, где указаны денежные выплаты от международных организаций или иностранных государств, то это не повлечет юридических последствий. В последующих декларациях можно не указывать такие выплаты.

Декларирование доходов от правительства

В то же время, денежную помощь, полученную от Украины, декларировать нужно. Это может быть: покрытие расходов на проживание (помощь на проживание переселенцев); компенсация расходов, связанных с безвозмездным временным размещением (нахождением) ВПЛ; помощь эвакуируемому населению; финпомощь населению деоккупированных населенных пунктов.

"В частности, это касается денежной помощи, предоставляемой внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) от государства, в том числе по поданным через платформу "єДопомога" заявкам", добавили в НАПК.

Следует заметить, что до этого разъяснения в налоговой призвали граждан, как в Украине, так и за рубежом, отчитаться о таких доходах.

Напомним, украинские власти в рамках Меморандума по четырехлетней программе расширенного финансирования EFF Международного валютного фонда (МВФ) дали обязательство вернуть отмененное обязательное декларирование доходов чиновников. В документе прописана конечная дата, до которой должен быть принят соответствующий закон.

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