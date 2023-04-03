МВФ вимагає повернути е-декларування доходів чиновників — коли дедлайн

У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон

Українська влада в рамках Меморандуму щодо чотирирічної програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ) дала зобов'язання повернути скасоване обов'язкове декларування доходів чиновників. У документі прописана кінцева дата, до якої мають ухвалити відповідний закон.

Про це йдеться у Меморандумі з МВФ.

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Так, у листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) Україна зобов'язана до кінця липня 2023 року повернути скасоване е-декларування.

"Буде ухвалено закон про відновлення обов'язків державних службовців (але не беруть участь безпосередньо в мобілізаційних та військових діях) подавати та розкривати свої декларації про майно під час військового стану", — сказано у листі.

Також на кінець липня 2023 року передбачається відновлення функції Національної агенції з питань запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації про активи посадовців.

Окрім того, влада зобов'язалась забезпечити автоматичне внесення відомостей з інших пов'язаних баз даних та реєстрів із збереженням зобов'язання чиновників щодо достовірного заповнення спрощених декларацій під час дії воєнного стану (структурний маяк на кінець жовтня поточного року).

Петиція про повернення звітів чиновників про доходи

Раніше президент Володимир Зеленський підтримав петицію українців, що стосувалась вимоги відновлення обов'язків депутатів та інших посадовців декларувати свої статки.

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та запровадження воєнного стану посадовці зняли з себе обов'язок декларувати прибутки.

Автор петиції наголошував, що таке рішення дозволяє чиновникам займатися корупцією під час війни, тому необхідно декларування повернути. У відповіді глава держави зауважив, що на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який поверне декларування в Україну, однак рішення — за парламентом.

Також на важливості повернення електронного декларування для держслужбовців неодноразово наголошували посли країн "Групи семи".

Нагадаємо, усі громадяни України до 1 травня 2023 року зобов'язані подати декларації про доходи. Це стосується також біженців, які виїхали за кордон.