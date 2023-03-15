Українців закликали відзвітувати про доходи — кому треба декларувати доходи

Вимога стосується також біженців, які виїхали за кордон

Усі громадяни України до 1 травня 2023 року зобов'язані подати декларації про доходи. Це стосується також біженців, які виїхали за кордон.

Про це заявила представниця Податкового комітету парламенту Ніна Южаніна у Telegram.

Хто має подавати декларацію

Як розповіла представниця комітету, громадяни повинні звітувати про всі свої прибутки за минулий рік.

Декларацію потрібно подавати за будь-яких обставин — навіть якщо людина за кордоном не працює, а тільки отримує іноземну матеріальну допомогу.

Вона пояснила, що у разі декларування іноземних доходів як благодійну допомогу — жодних податків сплачувати не потрібно. Податки стягуються, якщо йдеться про отримання заробітної платні. Необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (18% від загальної суми), військовий збір (1,5%).

Водночас, якщо діє угода про уникнення подвійного оподаткування між країною перебування та Україною, то платник податку може зменшити його на суму податків, які сплатив за кордоном. Однак 1,5% військового збору потрібно оплатити. Існує 72 такі міжнародні угоди.

Декларацію про доходи за минулий рік необхідно подавати до 1 травня. Це можна зробити онлайн — за допомогою електронного кабінету Державної податкової служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами. З цією метою розширили доступ до даних про платників податків.

В Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.