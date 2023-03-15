Українців закликали відзвітувати про доходи — кому треба декларувати доходи

Українців закликали відзвітувати про доходи: кого стосується
Усі громадяни України до 1 травня 2023 року зобов'язані подати декларації про доходи. Це стосується також біженців, які виїхали за кордон.
Про це заявила представниця Податкового комітету парламенту Ніна Южаніна у Telegram.
-
Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій
-
Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
-
В Чорному морі 13 кораблів: скільки калібрів несуть загрозу
-
"Вивчення української мови для мене питання особисте": Вадим Столар про освітній проєкт
-
Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що
-
Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд, — Bloomberg
-
Держслужбовцям та чиновникам рф заборонили виїзд за кордон, — розвідка Британії
-
Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"
-
Кого із медиків, які працюють в окупації, не вважатимуть колаборантами: коментар Ляшка і Федорова
-
У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці
Хто має подавати декларацію
Як розповіла представниця комітету, громадяни повинні звітувати про всі свої прибутки за минулий рік.
Декларацію потрібно подавати за будь-яких обставин — навіть якщо людина за кордоном не працює, а тільки отримує іноземну матеріальну допомогу.
Вона пояснила, що у разі декларування іноземних доходів як благодійну допомогу — жодних податків сплачувати не потрібно. Податки стягуються, якщо йдеться про отримання заробітної платні. Необхідно сплатити податок на доходи фізичних осіб (18% від загальної суми), військовий збір (1,5%).
Водночас, якщо діє угода про уникнення подвійного оподаткування між країною перебування та Україною, то платник податку може зменшити його на суму податків, які сплатив за кордоном. Однак 1,5% військового збору потрібно оплатити. Існує 72 такі міжнародні угоди.
Декларацію про доходи за минулий рік необхідно подавати до 1 травня. Це можна зробити онлайн — за допомогою електронного кабінету Державної податкової служби.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні мінімізують ризики громадян через співпрацю із ризиковими контрагентами. З цією метою розширили доступ до даних про платників податків.
В Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.