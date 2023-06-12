Довоєнний рівень податків для бізнесу не повернуть з 1 липня

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: Parlament.ua

Перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк пояснив причини відтермінування ухвалення парламентом рішення про повернення довоєнного рівня податків для бізнесу.

Подробиці ситуації, що склалась навколо цього рішення, народний депутат озвучив в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE.

Читайте також:

Про що мова

Мова йде про законопроєкт №8401 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який серед іншого передбачає поновлення з 1 липня 2023 року довоєнного рівня і умов оподаткування бізнесу в Україні.

Зокрема, документ повинен скасувати єдиний податок у 2% та пільги з оподаткування першої та другої групи платників єдиного податку. Також мають бути поновлені документальні перевірки бізнесу податківцями і повернуто штрафи за порушення використання касових апаратів.

Відновлення довоєнного формату податкового регулювання бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду і одним з так званих маяків чотирирічної програми розширеного фінансування України на 15,6 млрд доларів. В рамках цієї програми Україна зобов’язалась перед МВФ відновити довоєнний рівень податків саме з 1 липня.

Причини відтермінування

Вранці 12 червня Ярослав Железняк повідомив в своєму Телеграм-каналі про відтермінування ухвалення відповідного рішення.

В коментарі для Новини.LIVE депутат повідомив, що до законопроєкту подано багато правок, тому парламенту необхідно додатково місяць-півтора для їх опрацювання.

"Це маяк МВФ. Ми тут порушуємо строки прийняття. Сподіваюсь, що затримку на місяць Україні вибачить МВФ", - сказав депутат.

За його словами, українська сторона попереджала МВФ про можливу затримку.

Що пропонують депутати

За словами Ярослава Железняка, в остаточній редакції законопроєкту депутати хочуть залишити окремі податкові пільги для бізнесу на деокупованих територіях.

На думку співрозмовника Новини.LIVE, повернення до довоєнного рівня податків та перевірок не повинно стати значною проблемою для бізнеса.

"Ми хочемо зробити зручним для підприємців перехід з 2% на 5% оподаткування. В законопроєкті будуть певні покращення. Є багато технічних речей, які мають полегшити для підприємців перехід до більш високих податків", - розказав депутат.

Він запевняє, що недоотримання доходів державного бюджета внаслідок відтермінування підвищення податків не перевищить 1 млрд грн на місяць, в той час як МВФ прогнозує втрати на рівні 1,4 млрд грн.

"За нашими розрахунками, сума недоотриманих доходів бюджета буде значно меншою, ніж прогнозує МВФ. Порахувати точно наразі це неможливо. Але нічого страшного для бюджета не станеться", - запевнив Ярослав Железняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На українських ФОПів чекають штрафи та перевірки: що зміниться з 1 липня

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни Росії проти України для українського бізнесу були запроваджені пільгові умови оподаткування, зокрема: