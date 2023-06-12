Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Податки довоєнного рівня: у Раді зробили важливе попередження arrow

Податки довоєнного рівня: у Раді зробили важливе попередження

12 червня 2023 11:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Податки довоєнного рівня — у Раді зробили важливе попередження
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань податкової та фінансової політики розповіли про терміни запровадження податкової системи, яка існувала до війни. На поверненні старих податків наполягав Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Про подальшу долю ухвалення законопроєкту №8401 розповів представник профільного комітету Ярослав Железняк.

Читайте також:

Коли повернуть довоєнний рівень податків

Відповідний законопроєкт, який чекає на друге читання у Верховній Раді, передбачав, що в Україні з 1 липня поточного року повернуться податкові перевірки, штрафи та скасують пільги, встановлені на час війни для малого та середнього бізнесу. Зокрема, документ повинен скасувати:

  • єдиний податок у 2%;
  • пільги з оплати податку для першої та другої групи;
  • поновити документальні перевірки податківцями;
  • повернути штрафи за порушення використання касових апартів.

Як наголосив народний депутат, дата запровадження раніше анонсованих заходів переноситься на невизначений термін.  Пільги повернуть точно не на початку липня, як очікувалося раніше. Водночас, що стало причиною перенесення термінів — політик не уточнив.

"Всього цього з 01 липня не буде. P.S. Яка нова дата події не знаю, але точно вже не 01 липня", — написав Железняк.

Варто зауважити, що Міністерство фінансів планувало отримати в рамках законопроєкту №8401 лише за половину року близько 10 млрд гривень.

Передбачались штрафи за те, що бізнес не був зареєстрований, у розмірі від 17 тис. до 85 тис. грн. Мали повернутись штрафи за роботу без касових/РРО — за роботу без видачі чека у 100-150% від суми товару.

На запровадженні податкової системи, яка існувала до війни, наполягав Міжнародний валютний фонд в рамках меморандуму з Україною про співпрацю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB