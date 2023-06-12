Податки довоєнного рівня — у Раді зробили важливе попередження

Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: google.com

У Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань податкової та фінансової політики розповіли про терміни запровадження податкової системи, яка існувала до війни. На поверненні старих податків наполягав Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Про подальшу долю ухвалення законопроєкту №8401 розповів представник профільного комітету Ярослав Железняк.

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Відповідний законопроєкт, який чекає на друге читання у Верховній Раді, передбачав, що в Україні з 1 липня поточного року повернуться податкові перевірки, штрафи та скасують пільги, встановлені на час війни для малого та середнього бізнесу. Зокрема, документ повинен скасувати:

єдиний податок у 2%;

пільги з оплати податку для першої та другої групи;

поновити документальні перевірки податківцями;

повернути штрафи за порушення використання касових апартів.

Як наголосив народний депутат, дата запровадження раніше анонсованих заходів переноситься на невизначений термін. Пільги повернуть точно не на початку липня, як очікувалося раніше. Водночас, що стало причиною перенесення термінів — політик не уточнив.

"Всього цього з 01 липня не буде. P.S. Яка нова дата події не знаю, але точно вже не 01 липня", — написав Железняк.

Варто зауважити, що Міністерство фінансів планувало отримати в рамках законопроєкту №8401 лише за половину року близько 10 млрд гривень.

Передбачались штрафи за те, що бізнес не був зареєстрований, у розмірі від 17 тис. до 85 тис. грн. Мали повернутись штрафи за роботу без касових/РРО — за роботу без видачі чека у 100-150% від суми товару.

На запровадженні податкової системи, яка існувала до війни, наполягав Міжнародний валютний фонд в рамках меморандуму з Україною про співпрацю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.

Також ми писали, що в Україні фізособи-підприємці та наймані працівники, діяльність яких призупинилась на час перебування області в "червоній" зоні, можуть оформити одноразову матеріальну допомогу з державного бюджету. Сума становить 8 тисяч гривень.